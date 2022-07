Press projekcijom filma Nosila je rubac črleni redatelja Gorana Dukića ušli smo u drugi dan 69. Pulskog filmskog festivala.

Nakon projekcije, održana je konferencija za medije na kojoj je, uz moderatora Boška Piculu, filmska ekipa predstavila dramediju koja prati sveznajućeg naratora Isusa Krista, prefriganu kumu Anku i brbljavu svinju Bebu u pitomom Hrvatskom zagorju 1991. godine kada se cijela Hrvatska suočava s ratom dok Hrvatsko zagorje ima svoje priče.

Jedna od njih je i nestanak prasice Bebe koju njezina vlasnica Anka silno želi spariti s mjesnim prascem. To će dovesti do niza zavrzlama u kojima će se na zabavan način zaplesti osobni, mjesni i politički motivi, a od oružja prisutni su tek lovačka puška i plastični pištolj.



Na press konferenciji u foajeu Kina Valli sudjelovali su redatelj Goran Dukić, scenaristica Sandra Antolić, producentica Nina Petrović, glumica Nataša Dorčić i kostimografkinja Morana Starčević.



Nakon duge karijere u Americi, Goran Dukić vratio se snimati u Hrvatsku što ga je u pandemijsko vrijeme iznimno veselilo. Snimanje je bilo zahtjevno i zbog činjenice da je u glavnoj ulozi, uz Natašu Dorčić, i svinja Beba čije se ritam morao pratiti i čije su se potrebe trebale zadovoljiti i poštovati, ali producentica Nina Petrović nazvala je to vrlo zanimljivim iskustvom za koje sumnja da će ponovno doživjeti.

Nataša Dorčić također se osvrnula na sve duhovite trenutke na snimanju sa svojom filmskom „partnericom” Bebom, a prošlogodišnja laureatkinja Sandra Antolić ispričala je proces nastanka scenarija, a potom i knjige koja specifičnim spojem ironije i topline prikazuje slike iz seoskog života koji je u filmu, ali i u romanu predstavljen kao prostor autentičnih emocija i živopisna alegorija puna duhovitih anegdota, ali i prave komedije zabune.

Kostimografkinja Morana Starčević izjavila je da je je u svom radu bila inspirirana selom i šarenilom, a ne toliko razdobljem kako bi se, možda, očekivalo. Ekipa filma pohvalila je i ostatak tima koji nije bio na konferenciji za medije, a posebno su istaknuli glazbu Cinkuša, Mojcu Gorogranc Petrushevsku koja je radila masku i montažerku Ivanu Fumić.



Svjetsku premijeru filma Nosila je rubac črleni možemo pogledati večeras u Areni s početkom u 21:30 sati.

