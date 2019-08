"Mindhunter", "The Letdown" i "Kiss Me First" svojim će vas zanimljivim radnjama prikovati uz male ekrane.

"Mindhunter "

Na Netflixu je izašla druga sezona izvrsne kriminalističe serije redatelja Davida Finchera, poznatoga po jednim od najboljih trilera u povijesti kinematografije ("Seven", "Zodiac", "Gone Girl",...). I druga sezona prati psihološka promatranja i proučavanja serijskih ubojica dvojice FBI agenata, Holdena i Tencha, zajedno sa profesoricom Wendy Carr. Sama serija nema puno elemenata trilera i akcije, nego se više radi o tada (kasne sedamdesete) potpuno novom području istraživanja i profiliranja serijskih ubojica kako bi se doznalo zašto se to događa, i kako bi se spriječili ili uhvatili višestruki ubojice. Unatoč tome, drame i napetosti ne nedostaje.

"The Letdown"

Simpatična i humoristična australska serija u dvije sezone prati muke, ali i lijepe trenutke novopečenih roditelja. Elementi humora i drame čine ovu seriju zanilmljivom jer na realističan način, bez imalo uljepšavanja prati svakodnevnicu i novonastale situacije s kojima se susreću roditelji koji su dobili djecu, kao primjerice odnosi s obitelji i prijateljima, neprospavane noći, psihičke i fizičke promjene majčinstva.

"Kiss Me First"

Ako ste ljubitelj serije "Black Mirror" i volite "Matrix", ova britanska SF serija vas neće razočarati. Elementi VR-a i umjetne inteligencije ispreleteni su kroz glavni lik, mladu djevojku koja je ušla duboko u svijet online video igrica i gdje je upoznala samozatajnu djevojku koja krije mračnu tajnu. Zanimljiva i napeta serija za svakoga tko voli SF žanr, a primjetit ćete i neke naše domaće lokacije.