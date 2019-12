U subotu 7. prosinca s početkom u 19 sati u Studiju EXIT u Gundulićevoj 37/1 bit će održana premijera predstave "Susjed".

Predstava "Susjed" nastala je prema istoimenom romanu spisateljice Marine Vujčić koji je dobitnik je nagrade V.B.Z.-a i TISAKmedije za najbolji roman 2015. godine.

Ova monokomedija u izvedbi glumice Vesne Tominac Matačić i režiji Janeza Vajeveca koprodukcija je Zagrebačkog glumačkog ateljea i Teatra EXIT.

O predstavi:

Junakinja ove predstave mogla bi biti i vaša neupadljiva susjeda koju svakoga jutra pozdravljate na stubištu. Živi sama na četvrtom katu i baš ničime ne privlači pozornost. No, kad bi jedan od zidova njezinog stana, poput onoga četvrtoga u teatru, bio imaginaran, možda bi vas iznenadio tajni svijet fikcije u kojem ona igra svoju neostvarenu ulogu voljene žene, dok objekt njezine „ljubavi” s drugoga kata i ne sluti da živi u njezinoj glavi.

No, gdje je zapravo granica između stvarnosti i iluzije? Jesmo li zaista slobodni kao što nam se čini

ili smo tek zatočenici u kavezu vlastitih emocionalnih ograničenja?

Ovo je predstava o samoći i otuđenosti do ludila u kojoj je nemoguće ostvariti dublji kontakt,

čak ni s osobama iz svoje neposredne blizine.

Ili je ipak moguće... ako se usudite.

"Jer ništa nije kao što se čini. Ništa i nitko. Susjedi pogotovo.”

Prilagodba romana za kazalište: Vesna Tominac Matačić

Režija: Janez Vajevec

Asistent redatelja: Andrej Vajevec

Igra: Vesna Tominac Matačić

Autor glazbe: Zvonimir Dusper

Dizajn svjetla: Saša Fistrić

Fotografije: Boris Krstinić

Produkcija: Zagrebački glumački atelje i Teatar EXIT, 2019.