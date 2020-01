17. siječnja u 20 sati, u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog odigrat će se premijera predstave "Boksačko srce" njemačkog pisca Lutza Hübnera.

Ovu predstavu, koprodukciju Kazališta Planet Art i Teatra Rugantino, publika će moći pogledati već večer nakon premijere – 18. siječnja. Datumi u Maloj dvorani Lisinski rezervirani za "Boksačko srce" u veljači su – 6. i 21.

Marko Torjanac redatelj je predstave te glumi u njoj, a uz njega scenom vlada Filip Vidovid.



Kako su Teatar Rugantino i Kazalište Planet Art postigli veliki uspjeh s predstavom “Za umrijet od smijeha”, odlučili su se i za novu zajedničku produkciju – “Boksačko srce”, predstavu koja kreće u svoj kazališni život na daskama koje život znače .

Ova duhovita i dirljiva melodrama kroz priču o boksu simbolički priča o životnim borbama, o tome kada i kako se braniti, treba li i kada napadati i kako je to kad si sam sebi najvedi neprijatelj. Jojo i Leo, tinejdžer iz "izgubljene generacije" i ostarjeli boksač, dva potpuno različita svijeta, egzistiraju kao takvi na pozornici sve do pronalaženja zajedničke točke interesa koja ih čvrsto povezuje i stvara jedan potpuno nov odnos. “Boksačko srce” nudi optimizam i "ne odustati" kao jedinu ispravnu opciju, nudi puno smijeha, no i potiče gledatelje na razmišljanje o vlastitim životnim borbama i odlukama.

Autor “Boksačkog srca” jedan je od najznačajnijih suvremenih njemačkih pisaca Lutz Hübner, višestruki potpis predstavi dao je Marko Torjanac – režija, gluma, scenografija i oblikovanje svjetla, Filip Vidovid je odličan Jojo, kostimografkinja je Đurđa Janeš, glazbu je skladao Milorad Stranid. Velik je niz ljudi koji su dali svoj kreativni doprinos ovoj predstavi. No, kao točku na i spomenut demo još autora završne slike, popularnog Nika Titanika.