Sinoć je u kinododvorani zagrebačkog Studentskog centra održana premijera mjuzikla 'Menopauza' o kojem zadnjih mjesec dana svi pričaju.

Riječ je o mjuziklu koji je nastao na Broadway-u. Mjuzikl je doživio svoju inačicu i u državama izvan SAD-a i to u Australiji, Brazilu, Kanadi, Mađarskoj, Irskoj, Izraelu, Italiji, Maleziji, Meksiku, Novom Zelandu, Filipinima, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Južnoafričkoj Republici i Južnoj Koreji, a konačno je dobio i hrvatsku inačicu u režije redateljice Nine Kleflin. Četiri glavne protagonistice sinoć su na premijernoj izvedbi zaradile gromoglasni pljesak i snažne ovacije publike.



„….Vanserijska zabava….“, „Energija koju njih četiri imaju je famozna. Tu zaraznu pozitivu su prenijeli na sve nas. Uživali smo…“, „…Ovo je toliko dobro da ću ići gledati još jednom….“, „Ovo je poruka svim ženama – volite se onakvima kakve jeste. Oduševljena sam…“, samo su neki od komentara publike nakon premijere.



Sinoćnju premijeru ovog dugoiščekivanog mjuzikla nisu propustili: Zdenka Kovačićek, Ksenija Pajić, Robert Kurbaša, Daniela Trbović, Ana Radišić, Robert Bošković, Goran Grgić, Davor Radolfi, Sanja Pilić, Mladen Čutura te mnogi drugi.



Mjuzikl 'Menopauza' postigao je veliki uspjeh na brojnim pozornicama svijeta zato što na vrlo duhovit, iskren i autentičan način oslovljava probleme žena u srednjoj životnoj dobi. No, nisu to samo problemi menopauze, ovdje je za hormonsku tranziciju koju žene u toj dobi prolaze samo dosjetljivo izabrana metafora za brojna životna pitanja s kojima se susreću. Ova predstava govori o starenju, o suočavanju s mnogim strahovima prolaznosti, o odnosu žena i njihovih muškaraca, njihove djece, njihovih sada već ostarjelih roditelja. Ona oslovljava gubitak snage, ali i novu snagu, strah, ali i iskustvo i hrabrost za nove preokrete. Ovdje se govori o nedostatku ljubavi, o životnim prioritetima.



Četiri žene, koje se upoznaju u jednom trgovačkom centru na odjelu donjeg rublja na rasprodaji, nemaju ništa zajedničko osim jednog crnog grudnjaka od čipke i gubitka memorije, valunga, noćnog znojenja, premalo seksa, previše seksa i još mnogo toga. Ova urnebesna glazbena parodija, koja uključuje poznate glazbene hitove iz 60-ih, 70-ih i 80-ih, garantirano će vas nasmijati do suza.

U glavnim ulogama hrvatske inačice moći ćete pogledati Sanju Doležal, Salome, Arijanu Čulinu i Karmelu Vukov Colić, koje su utjelovile poduzetnicu, hipijevku, reality zvijezdu i domaćicu, dok je redateljica ovog zabavnog mjuzikla Nina Kleflin. Njih četiri u mjuziklu ne glume sebe, ali su ipak, svaka na sebi svojstven način, dale osobni pečat ulozi. Ovo je mjuzikl koji ženski život slavi smijehom i sestrinstvom.

Što da kažu naše junakinje ili sve žene koje su već vidjele pedeset svjećica na torti? One su “too young to die and too old to rock and roll”. Taj bi mit mjuzikl 'Menopauza' trebao srušiti. Žene srednje životne dobi vesele su i pune života, hrabre i mudre i spremne da još dugo 'praše' životnim stazama.