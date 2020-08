Predstava "Intimnost" istražuje što je pandemija koronavirusa do sada promijenila u našim životima, radu, odnosu prema "drugima“ i prema samome sebi.

Predstava "Intimnost“ redatelja Andreja Nosova i dramaturginje Biljane Srbljanović u produkciji Fondacije Heartefact iz Beograda, koja se bavi najaktualnijom temom – novim virusom, premijerno je u sklopu europskog projekta "Future Epics“ izvedena pred festivalskom publikom sinoć, 13. kolovoza u Lazaretima.

Predstava istražuje što je pandemija koronavirusa do sada promijenila u našim životima, radu, odnosu prema "drugima“ i prema samome sebi. Glumci Leon Lučev i Jelena Graovac glavni su akteri koji kroz kratke priče i labavo povezane anegdote dolaze do veće slike promjene svijeta kojima smo svi svjedoci i stvaranja nove paradigme društvenih odnosa, a da toga nismo ni svjesni. Predstava progovara o pokušajima da zadržimo intimnost u jeku pandemije, da se zaštitimo i od "drugog“ i od nevidljivog virusa, o onome što tinja u svakom od nas u susretu sa smrtnom opasnošću - tko treba stradati da bismo mi preživjeli, kako virus nanosi štetu prije svega zajednici, obiteljima, nama samima, koji postajemo nepovjerljivi i prema dodiru najbližih te koliko komičnih i apsurdnih situacija to nosi sa sobom.

Ostatak autorskog tima predstave "Intimnost“ čine Selena Orb koja potpisuje kostime i scenografiju te skladatelj Draško Adžić. Asistent dramaturginje je Ognjen Aksentijević, a izvršna producentica Selena Pleskojnić.

Na programu ovogodišnjih Igara su još dvije premijerne produkcije nastale u sklopu projekta „Future Epics“ sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa i to plesna predstava "Zagrljaj“ koju će partneri iz švedskog Vitlycke centra za izvedbene umjetnosti izvesti u ponedjeljak 17. kolovoza u Lazaretima te "Grižula“ Marina Držića u režiji Saše Božića i Petre Hrašćanec te u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla, u četvrtak 20. kolovoza u parku Gradac.

