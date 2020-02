Premijera predstave "Gruntovčani" bit će održana u Satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu.

Premijera predstave “Gruntovčani” Mladena Kerstnera i Borisa Svrtana održat će se u nedjelju, 8. ožujka 2020. u Satiričkom kazalištu Kerempuh, u režiji Borisa Svrtana i Rajka Minkovića. Kazališni tekst nastao je adaptacijom Kerstnerove žufke komedije “Weekend u Gruntovcu” koja je izvođena u kazalištu Komedija 70-ih godina, ali nije nikad ekranizirana.

Svoju veliku popularnost Kerstnerovi “Gruntovčani” su stekli kultnom dramskom serijom u režiji Kreše Golika, koja je uvodila brojne televizijske gledatelje u živopisan, autentičan i duhovit prikaz društvenoga života i mentaliteta “malog čovjeka” u fiktivnom podravskom selu.

U ovoj priči koja se događa u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, zatičemo poznate i nezaboravne likove iz Kerstnerovog remek-djela – Dudeka, Regicu, Presvetlog, Cinobera, Martina, Matulu, Babicu, Besnoga, Greticu i druge – a svi se oni nalaze pred velikim izazovima novoga doba.

Kada u njihov miran život u Gruntovcu bane državna tajnica Marinela Puvalo, predstavnica novog tipa hrvatskog kapitalizma, i donese megalomansku ideju o gradnji spojnice na europski koridor i industrijske zone, stvari se do te mjere uzburkaju da karakteri i mentalitet naših poznatih likova uz peripetije i međusobne sukobe dođu do punog izražaja. U apsurdnom sudaru toga gruntovačkoga mentaliteta sa zahtjevima suvremenoga diktiranoga napretka izlaze na površinu sve prepoznatljive društvene i osobne mane – od licemjerja duhom skučene i intrigama premrežene sredine preko sitnotrgovačke surovosti i zadrtosti takozvanih bližnjih pa sve do univerzalne poante o naivnosti i krahu svakoga pokušaja dobrote i idealizma.

U ovoj žufkoj kajkavskoj komediji kroz humorne i emotivne, u urnebesnom ritmu nalik kriminalističkom romanu, pitat ćemo se na kraju kakvo smo to društvo kada najveći poštenjak i najveći idealist među nama biva od svih izmanipuliran, odgurnut, izrugan i proglašen nepotrebnim i pomalo ludim čovjekom.

Gruntovec tako postaje razbijeno ogledalo u kojemu naša društvena slika izgleda kao apsurdna maska nečega što je jednom bilo ljudski toplo i normalno lice, ali je odavno izgubilo vezu sa samim sobom i sa svojim izvorom. Tome se, naravno, danas možemo samo smijati, a katarza će doći kad se najmanje budemo nadali.

U predstavi igraju: Matija Šakoronja (Dudek), Mirela Videk Hranjec (Regica), Hrvoje Kečkeš (Presvetli), Boris Svrtan (Cinober), Filip Detelić (Matula), Ivica Zadro (Martin), Nina Erak Svrtan (Gretica), Anita Matić Delić (Kata), Luka Petrušić (Besni), Ines Bojanić (Babica/Roza), Maja Posavec (Cila / Pjevačica), Ornela Vištica (Marinela Puvalo), Josip Brakus (Jura / Rok Vađon / Štef), Karlo Mlinar (Inženjer / Videk / Konobar).

Uz redatelje Rajka Minkovića i Borisa Svrtana, koji potpisuje i scenografiju, autorski tim čine lektorica i jezična savjetnica Ines Carović, kostimografkinja Vedrana Rapić, oblikovatelj svjetla Aleksandar Mondecar te autori glazbe Glazbena družina Cinkuši.