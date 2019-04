Na današnjoj konferenciji za medije u zagrebačkom klubu Pločnik, Pozitivan ritam je uz niz partnera, suradnika i gostiju najavio bogatu ljetnu festivalsku sezonu 2019.

Predstavljena je jedinstvena nova festivalska lokacija, Martinska u Šibeniku, na kojoj će se ovoga ljeta održati šest različitih festivala, kao i sve festivalske aktivnosti već dobro poznate tvrđave Punta Christo pored Pule, te niz drugih koncertnih i glazbenih novosti.

Prvi dio konferencije za medije bio je posvećen Martinskoj kod Šibenika kao novoj festivalskoj destinaciji koja će ovog ljeta posjetiteljima ponuditi raznoliki glazbeni program namijenjen različitim subkulturama i to kroz šest festivala koji će se tamo održati. U ime grada Šibenika medijima se obratio zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika Paško Rakić: „Ponosni smo što će Šibenik ove godine, pod pokroviteljstvom Grada i Turističke zajednice, ugostiti brojne festivale te predstaviti još jednu od svojih prirodnih ljepota – Martinsku, koja s pripadajućim kampom i kupalištem, postaje jedinstvena glazbena scena sa spektakularnim pogledom na Krešimirov grad. Ljeto u Šibeniku obilježit će tako i bogata ponuda događanja alternativnih glazbenih žanrova, uključujući i elektronsku glazbu, pa će se Šibenik po prvi puta naći u ulozi domaćina najdugovječnijeg hrvatskog festivala Seasplash. Upravo zahvaljujući promišljenom i sustavnom ulaganju u obogaćivanje kulturne i turističke ponude, Šibenik ostvaruje kontinuirani rast dolazaka i noćenja gostiju iz cijelog svijeta, a dodatno pozicioniranje Grada kao jedinstvene festivalske destinacije pridonijet će međunarodnoj promociji Šibenika te ga svrstati na kartu ljetnih top destinacija.“, rekao je Paško Rakić.

Festivali koji će se uz Seasplash održati na Martinskoj su Regius, Seasplash, Membrain, Nox, Kanal i Blast festival, a uz to i uvertira u TLM festival - TLM Festival Warm Up. “9. Regius festival otvara festivalsku sezonu na Martinskoj 12. srpnja, te će ugostiti stilski i žanrovski šaroliki line up - za sada su tu Sajsi MC, Marin Ivanović Stoka, Cold Snap, Piknik Park - Linkin Park Tribute Band, Dreger Rofellos i Babilonska.” , rekao je organizator Igor Bergam i ujedno najavio i festival Membrain. Za njega dodaje: “U četiri dana programa na tri bine nastupit će preko 80 DJ-a iz Europe, Hrvatske, regije i svijeta a predvode ih imena kao što su DLR, Loxy i Pessimist. Oni i svi drugi će publici donijeti najaktualnije trendove DnB-a, dubstepa, grimea, duba, global/tropical bass-a i subžanrova, te time zbližiti kulture i ljubitelje bass glazbe putem bogatog kulturnog, edukativnog i ugostiteljskog programa.”

Ines Rakočević iz Pozitivnog ritma predstavila je još jednu veliku vijest Seasplash festivala, uz već znanu promjenu lokacije, i ovogodišnje izdanje na Martinskoj. Naime, po prvi put Seasplash festival će biti otvoren koncertom i to u srijedu 17. srpnja, dan prije početka festivala, na prekrasnoj tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku. “Uz novu lokaciju na Martinskoj, dva vala najavljenih izvođača na čelu s Dub Pistolsima, Lee Scratch Perryjem i Scientistom te trećim u iščekivanju, ove godine festival će po prvu puta biti otvoren koncertom na posebnoj lokaciji. Na tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku nastupit će koncertna atrakcija i grupa koja je utemeljila jazz-ska žanr, New York Ska-Jazz Ensemble, uz poznati domaći roots reggae bend iz Zagreba, Brain Holidays, kao i legendarni dvojac Bass Culture Sound System.”

Petra Maleš iz udruge Oksid predstavila je TLM Festival Warm Up koji je uvertira u peto izdanje TLM (Too Loud Music) festivala koji se održava u Šibeniku. “Na tragu širenja i suradnje odlučili smo napraviti zagrijavanje za festival 25. srpnja na lokaciji plaže Martinska.” , kaže Petra. Kanal Fest koji ugošćuje isključivo punk bendove, a organizira ga Udruga Liješnjaci predstavila je Gloria Bralić: “Festival će se održati 26. i 27. srpnja na Martinskoj. Što se tiče ovogodišnjih bendova, pregovori su još uvijek u tijeku, stoga ih nećemo još otkriti, no pratite nas na Facebooku jer uskoro objavljujemo prva imena.”

Tonko Mikulandra najavio je NOX festival koji zauzima Martinsku od 2. do 4. kolovoza. “U vrhuncu ljetne sezone, u prvom vikendu kolovoza na Martinskoj će na dva stagea tijekom dva dana nastupiti brojni inozemni, regionalni i domaći izvođači elektroničke glazbe od kojih su za sada najavljeni Juan Atkins, Red Axes, Petar Dundov, Coeus, Dj Jock i Lawrence Klein.” rekao je Tonko.

Hrvatsku DJ scenu na Martinsku ovo ljeto dovodi Blast Fest koji ujedno i zatvara festivalsku sezonu na ovoj novoj festivalskoj lokaciji od 16. do 18. kolovoza. Jedan od organizatora Lovro Vudrag izjavio je: “Cilj Blasta je da se kroz glazbu, ples i ambijent umrežavaju mladi, dijele znanja, šire pozitivnu energiju te tako zaokruže samu svrhu postojanja Blasta. Festival se održava bez naplate ulaznica odnosno na principu slobodnih donacija.”

Prvi dio konferencije za medije zaključio je Saša Štruk iz Collagea, predstavivši događanje koje organiziraju ovo ljeto na tvrđavi sv. Mihovila gdje će 10. kolovoza nastupiti cijenjeni glazbenici iz svijeta elektroničke glazbe - Ame i Hvob. Uz to 13. lipnja u Zagrebu dovode duo Bob Moses, a ekskluzivno smo saznali kako će GusGus nastupiti u Splitu 20. srpnja, i za kraj Collage sezone, 19. listopada, legendarni Kruder&Dorfmeister nastupaju Zagrebu.

U drugom dijelu konferencije predstavljene su novosti vezane za festivale na tvrđavi Punta Christo pored Pule. Stjepan Kolobarić iz Pozitivnog Ritma/PDV-a, najavio je festivalski program Outlook i Dimensions festivala, kao i koncerte otvorenja oba festivala u pulskoj Areni i dodatne programe u Zerostrasse tunelima. ”Ne znamo što budućnost nosi za Outlook i Dimensions festival, ali ako je ovo zadnja godina u kojoj s njima plešemo na tvrđavi, neka onda bude spektakularno. Dimensions festival u Areni otvorit će hip hop zvijezda Anderson Paak uz pratnju benda The Free Nationals, a tu će biti i Objekt, Jeff Mills, Tony Allen i Hunee, a festival će kao i uvijek ugostiti kremu svjetske elektronske scene. Outlook festival isto to će napraviti za svjetsku bass scenu a na svom koncertu otvorenja nastupit će Andy C, Mala i Outlook orkestar, Shy Fx, Loyle Carner i Flohio.”, zaključio je Stjepan.

Kao gost Dimensions festivala medijima se obratio poznati hrvatski techno producent Petar Dundov: “Iznimna mi je čast što sam i ove, kao i svake godine do sad dio Dimensions festivala, na kojem se već osjećam kao kod kuće, te se iskreno nadam da će se festivali nastaviti. Ujedno veselim se otvaranju Šibenika prema festivalima jer je taj dio države to i zaslužio.” Drum and bass producent Filip Motovunski kao gost Outlook festivala najavio je svoj nastup: “Outlook festival kao i Seasplash formirao je moj glazbeni pravac i izričaj i stoga sam ponosan što sam ove godine bio dio Outlook launch partyja u Londonskom klubu Fabric, i jednako se tako veselim ljetnom nastupu na tvrđavi.”

Boris Bjelica - Bebetto iz pulskog tima Seasplasha i Pozitivnog ritma, najavio je ljetna događanja u Puli: “Osim na tvrđavi, pulsko ljeto 2019. bit će živo i u prostorima kluba Kotač u Društvenom centru Rojc, čiji će bogati ljetni program trajati čitavo ljeto, kao i onaj multimedijalne platforme EduSplash." Veliki tulum otvorenja tvrđave Punta Christo planiran je za 18. svibnja, ovaj puta na četiri pozornice. Službena open-air sezona kluba Kotač najavljena je za 1. lipnja, a ovogodišnji Slurp! također ove nosi neke novosti. Naime, Slurp! 2019. će se održati 9. i 10. kolovoza, na tvrđavi Punta Christo, a sve će krenuti 8. kolovoza u dvorištu Kotača, koncertom benda Bella Technika (ex-Darkwood Dub), koji su nedavno izdali album prvijenac na etiketi PDV. Uz to 22. lipnja održat će se i Seasplash launch party uz slovenski Roots In Session. Kotač je u manje od dvije godine od otvorenja postao mjesto za zabavu, radionice i inkubator talenata grada Pule, a velike uspjehe i neprestane aktivnost niže i platforma za edukaciju - Edusplash koja djeluje u Puli i na kojoj se samo u ovoj godini prijavilo 300 polaznika.

Za sam kraj konferencije otplovili smo u filmski svijet gdje je program ovogodišnjeg Tabor Film Festivala predstavio direktor Nenad Borovčak. “Po 17. puta smo u Taboru, i to od 11. do 14. srpnja, a po prvi put je Pozitivan ritam naš partner u glazbenoj produkciji. Uz bogate filmske naslove prva glazbena potvrđena imena su: Fujiya & Miyagi, The Marshmallow Notebooks i Širom.” najavio je Borovčak, te najavio filmske goste festivala, srpskog redatelja Ognjena Glavonića i škotskog redatelja Edwarda Lawresona, koji je 2015. uvršten među najznačajnija lica nezavisnog filma.