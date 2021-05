Seriju "Sexify" uspoređuju s jako popularnom komičnom dramom "Sex Education" jer otvoreno progovara o seksu i intimnosti, ali usto stavlja u fokus ženski orgazam, koji je često u sjeni razgovara o spolnim odnosima.

Serija "Sexify" privukla je pozornost gledatelja tematikom koja se fokusira na tabu-temu i rijetko tko bi to očekivao iz katoličke zemlje poznate po konzervativnosti.

Komična poljska drama izašla je na Netflixu 28. travnja i ima osam epizoda. U središtu radnje je studentica Natalia usredotočena samo na učenje i izbjegava bilo kakve načine zabave. Ona je naporno radila na svom istraživačkom projektu spavanja kako bi mogla predstavljati svoj fakultet na tehnološkom natjecanju, no profesor joj savjetuje da promijeni temu i uzme nešto više seksi.

Natalia to doslovno shvati i odluči istraživati seks, odnosno ženski orgazam i radi na aplikaciji koja će pomoći u tome. Budući da ona još čeka svoj prvi put, traži pomoć prijateljice Pauline i Monike koja stanuje u sobi do nje u studentskom domu nakon što je upozna na bizaran način. Djevojke ubrzo počinju istraživati temu na razne načine koji ih dovode do smiješnih situacija, ali upadaju i u razne neprilike.

Nataliju je utjelovila 26-godišnja Aleksandra Skraba, Paulinu tumači 27-godišnja Maria Sobocinska, dok je Moniku odigrala 28-godišnja Sandra Drzymalska. Kamil Wodka pojavljuje se kao Natalijin žestoki konkurent za predstavljanje fakulteta na važnom tehnološkom natjecanju, a tu je i Jan Wieteska, koji mijenja neke njezine poglede na osjećaje i ljubav.

Mnogi uspoređuju "Sexify" s britanskom hit-serijom "Sex Education". Dvije dramske komedije slične su po tome što otvoreno progovaraju o seksu i intimnosti. Ipak, poljska se serija prvenstveno fokusira na ženski orgazam, koji je često nekako u sjeni razgovora o spolnim odnosima.

Mnogi gledatelji očekuju da će Netflix objaviti snimanje druge sezone "Sexifyja" jer je trenutačno među najpopularnijim serijama i oduševljava svojom tematikom. Također, zadnja epizoda sugerira nove epizode, a i da ćemo vidjeti razvitak projekta triju studentica.