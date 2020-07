Novi izmijenjeni raspored Festivala, održavanje uz pridržavanje svih epidemioloških mjera

Uslijed novodonesenih epidemioloških mjera tim Festivala plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat posljednjih se dana suočavao s teškim odlukama – otkazati ili ne. Na zadovoljstvo organizatora i radost publike odlučeno je da se plesati treba, može i želi. U kratkom roku realizacija festivala prilagođena je svim donesenim mjerama; o sudionicima i posjetiteljima brinuti ćemo redovnom dezinfekcijom prostora, održavanjem propisanih razmaka, mjerenjem temperature te nošenjem maski. Nažalost, zbog donesenih mjera, iz rasporeda su izostala druženja u Plejsu, lokaciji za neformalna druženja umjetnika i publike koju smo prvi puta predstavili 2019.godine, a izostala je i predstava beogradskog Bitefa kojeg ćemo ugostiti prvom idućom prilikom.

Ovogodišnji će Festival, na sceni Kaštela Grimani, otvoriti predstava BEAT-I just wish to feel you belgijskog DOPE kolektiva u kojoj plesačica suvremenog plesa i hip-hoper donose nevjerojatno tjelesni, sirov, ali i dirljiv duet o ljudskim odnosima. Nakon toga uslijediti će plesni film PULSAR autorice Martine Nevistić u gradskoj loži, a odmah nakon toga vratiti ćemo se u Kaštel gdje nas očekuje Gore, najnovija predstava Zagrebačkog plesnog ansambla. Preostala dva dana pratit ćemo program umjetnika iz Belgije, Španjolske, Italije, Francuske i Hrvatske. Po prvi puta domaćoj će se publici predstaviti katalonska koreografkinja Roser López Espinosa s predstavom TRAMA koja će održati i radionicu Floorwork za profesionalne plesače u Mediteranskom centru.

U sklopu selekcije Top 20 Aerowaves umjetnika, osim spomenute predstave BEAT - I just wish to feel you gledati ćemo i HARLEKING autorskog dvojca Enrica & Ginevre, te duet za muškarca i dijete DES GESTES BLANCS Sylvaina Bouilleta i Luciena Reynesa. Premijerno će se izvesti predstava ESBAT pulske autorice Aleksandre Mišić, a koja nastaje u sklopu projekta Nevidljiva Savičenta-prevođenje tradicije u suvremenu kulturu.

Savičenta je postala nezaobilazno mjesto susreta plesnih umjetnika iz zemlje i svijeta. Svojim dugogodišnjim djelovanjem ovaj festival je utkao ples u tkivo istarskog gradića i učinio ga najplesnijim gradom u regiji, a i šire. Zajedničkim snagama organizatora, umjetnika, publike i cijele lokalne zajednice slavljenje plesa nastavit će se i ovo ljeto. Vjerujemo da ćemo uz odgovornost i discipliniranost festivalskog tima, umjetnika i svakako publike uspješno održati i 21. festivalsku ediciju.

Prodaja ulaznica vrši se prvenstveno online na portalu www.ulaznice.hr, kako bi smanjili zadržavanje većeg broja ljudi na festivalskoj blagajni. Na sam dan izvedbe, ukoliko je preostalo slobodnih mjesta, ulaznice će se prodavati na festivalskoj blagajni koja će se nalaziti pri uredu TZ Svetvinčenat na Glavnom trgu u Svetvinčenat, svaki dan od 19 sati.

Raspored:



//24.07.// Kaštel Grimani / 21:30 - BEAT `I just wish to feel you` Collective Dope, Mađarska/Belgija Loža / 22:15 - PULSAR Martina Nevistić, Hrvatska Kaštel Grimani / 22:45 - GORE Zagrebački plesni ansambl, Hrvatska



//25.07.// Kaštel Grimani / 21:30 - DES GESTES BLANCS Naïf Production, Francuska Loža / 22:15 - APOLLONIAN Martina Nevistić, Hrvatska Kaštel Grimani / 22:45 - TRAMA Roser López Espinosa, Španjolska



//26.07.// Žlinja / 21:30 - ESBAT Aleksandra Mišić, Hrvatska, ***premijera*** Kaštel Grimani / 22:30 - HARLEKING Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi, Italija / Njemačka