Ovih pet romantičnih komedija jedva ćete čekati pogledati ponovno.

Uz brojne nove serije i filmove koji su nam danas dostupniji nego ikada, uvijek je lijepo prisjetiti se filmova uz koje smo odrastali. Devedesete i početak novog milenija bili su prava revolucija u pop-glazbi i filmu, a u to su vrijeme objavljene romantične komedije koje danas imaju već kultni status. Donosimo vam pet romantičnih komedija koje ćete jedva čekati pogledati ponovno da vam samoizolacija prođe što brže.

"10 razloga zašto te mrzim"

Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt samo su neki od glumaca koje smo prvi put vidjeli upravo u ovom filmu iz 1999. Danas već kultna romantična komedija prati zbivanja u srednjoj školi Padua i nevolje kroz koje prolazi ekipa filma. U centru pozornosti je najpopularnija djevojka u školi Bianca Stratford, dok je s druge strane ne tako popularna njezina sestra Kat. Dečki s jedne strane žele da Bianca s njima izađe van, a ne smije jer je otac ne pušta sve dok Kat također ne nađe dečka i ide na spoj. Oklade, romanse i drame okosnica su filma uz koji ide i odličan soundtrack za čiju je većinu zaslužan bend Letters To Cleo, koji i danas djeluje i svira u SAD-u.

"Ona je sve to"

Iste godine objavljena je i teen romantična komedija u kojoj glavne uloge igraju Freddie Prinze Jr. i Rachael Leigh Cook. Radnja nije previše drugačija, isto se nađemo u nevoljama srednjoškolaca u izmišljenoj američkoj sredini, no ipak pratimo malo drugačije zbivanje. Zackary Siler najpopularniji je dečko u školi, a nakon što ga cura ostavi, kladi se s prijateljem da bilo koju djevojku do maturalne zabave može napraviti kraljicom. Oklada padne na Laney, povučenu djevojku koja, naravno, u međuvremenu sazna za okladu i tada počnu sve drame. Rado ćete se prisjetiti ovoga filma i bit će vam toplo oko srca kada se sjetite koliko smo ga svi voljeli gledati. Također, kao i u svakome od spomenutih filma, važno je primijetiti soundtrack.

"Dečki i cure"

Freddie Prinze Jr. žario je i palio ovim žanrom početkom novoga milenija, a godinu kasnije snimio je "Dečki i cure", ovoga puta s kolegicom Claire Forlani i Jasonom Biggsom, kojeg najviše znamo iz "Američke pite". Priča se ovoga puta seli na sveučilište, a prati Jennifer Burrows i Ryana Walkera, koji se tijekom života nekoliko puta sretnu sve dok ne postanu par na fakultetu. Stvari nisu toliko jednostavne, naravno, a u cijeloj zavrzlami Jennifer odluči da ipak želi proživjeti neke stvari prije nego što se skrasi. Srećom, sretan kraj je na nivou i svi smo mogli mirno spavati nakon filma.

"Ti me izluđuješ"

"You Drive Me Crazy" veliki je hit Britney Spears s početka njezine karijere, a u isto se vrijeme pojavio istoimeni film u kojem glavne uloge igraju Melissa Joan Hart i Adrian Grenier. Nicole i Chase, kako se zovu u filmu, susjedi su i poznaju se čitav život, a dogovore se kako će se praviti da su par kako bi bivše ljubavi napravili ljubomornima. Pretpostavljate? Zaljubili su se. Ekipa filma glumi i u spotu Britney Spears, a u to je vrijeme film bio nezaobilazna razbibriga za sve fanove popa i novog vala romantičnih komedija.

"Djevojka iz susjedstva"

Emile Hirsch i Elisha Cuthbert glavne su zvijezde još jedne slične romantične komedije, koju također sigurno niste promašili. "Djevojka iz susjedstva" prati srednjoškolca Matthewa i njegovu novu susjedu Danielle, koja je inače glumica u filmovima za starije. Dok je njegova popularnost u školi upitna, u jednom se trenutku zatekne u društvu Danielle u koju se zaljubi, a tijek događaja je za razliku od prijašnjih filmova drugačiji, no sve je to jednaka opuštajuća atmosfera.

Svih pet filmova lijepo se prisjetiti i svakih nekoliko godina baciti oko na njih, a ovo vrijeme samoizolacije sigurno će vam uljepšati svaki od njih.