Rami Malek u novom filmu o Jamesu Bondu glumi glavnog negativca, a prosjetili smo se koji su negativci najviše glavobolje davali slavnom tajnom agentu.

James Bond se na velika platna vraća 25. put, ujedno i peti put kada se u ulozi slavnog tajnog agenta našao Daniel Craig. Craig se oprašta od Jamesa Bonda, no ono što je svima zapelo za oko i najviše ih zanima je činjenica kako će glumac Rami Malek utjeloviti glavnog negativca u filmu, Safina.

Producentica Barbara Broccoli nedavno je u jednom intervjuu istaknula kako je Safin "supernegativac" jer zaista zna kako Bondu ući pod kožu. I dok će se Malek tek dokazati kao negativac, prisjetili smo se najvećih neprijatelja tajnog agenta iz proteklih izdanja serijala filmova.

Dr. Julius No bio je prvi negativac koji se uz Jamesa Bonda pojavio u filmu. U istoimenom filmu "Dr. No" iz 1962. godine negativca je utjelovio Joseph Wiseman, a radi se o ludom znanstveniku njemačkog i kineskog podrijetla koji je radio prave nevolje slavnom tajnom agentu. James Bond je u to vrijeme bio Sean Connery, a Dr. No je izvodio svakakve spačke kako bi spriječio lansiranje u svemir. Ne samo da ga je Bond zaustavio, već je Dr. No na kraju živ skuhan.

Le Chiffre se prvi put pojavio u filmu "Casino Royale" 2006. godine, a odglumio ga je Mads Mikkelsen. U prvom filmu u kojem je Daniel Craig utjelovio Bonda tajnom agentu je zadavao prave glavobolje, a cijeli film baziran je na Le Chiffrevoj priči. Hladnokrvni, proračunati negativac po mnogima je nezaboravan dio priče o Jamesu Bondu.

Francisco Scaramanga profesionalni je ubojica poznat po zlatnom oružju i mecima jednake boje. S Rogerom Mooreom se pojavio u filmu "Čovjek sa zlatnim pištoljem" 1974. godine, a Jamesu Bondu je radio probleme otkako su se vidjeli. Christopher Lee utjelovio je glavnog negativca u tom filmu, koji je od službenika KGB-a postao plaćeni ubojica i živi na vlastitom privatnom otoku.

Drugi negativac koji je Mooreu kao Bondu zadavao glavobolje bio je Jaws. Utjelovio ga je Richard Kiel, a pojavio se u filmovima "Špijun koji me volio" (1977.) i "Operacija svemir" (1979.). Poznat zbog svojih željeznih zubi, Jaws je sličniji liku iz horor filma, nego akcijskog filma poput Jamesa Bonda, no nitko od gledatelja se nije bunio. U filmu "Operacija svemir" čak je i pomogao Jamesu Bondu da svlada Draxa, a dobio je i sretni završetak kada je započeo vezu sa svojom djevojkom Dolly.