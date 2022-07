U Slavonskom Brodu je nakon detaljne obnove svečano otvorena “Kuća Brlić” u kojoj je Ivana Brlić-Mažuranić pisala svoje bajke.

Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara pozdravnim je govorom predstavio ovaj hvalevrijedan poduhvat, koji će Slavonski Brod dodatno istaknuti na mapi kulturno turističkih destinacija.



Svečanom otvorenju nazočile su i profesorica Jasna Ažman, ravnateljica Galerije umjetnina Romana Tekić i kustosica Tanja Momčilović.



Za prve posjetitelje organizirano razgledavanje “Kuće Brlić” uz stručno vodstvo koje je svim prisutnima otkrilo mnoge detalje o Ivaninom životu, ali i samoj obnovi koja je trajala 11 godina.

Završena je tek prva faza obnove, a postav Kuće s vremenom će biti nadopunjavan, kako restauriranim predmetima, tako i novim multimedijalnim sadržajima. Uz priče Ivane Brlić-Mažuranić odrastale su i još uvijek odrastaju brojne generacije, a tijekom života u Slavonskom Brodu, odnosno tadašnjem Brodu na Savi, Ivana Brlić-Mažuranić stvara svoja najvrijednija djela koja su danas vrijedna kulturna baština ne samo Slavonskog Broda, nego i čitave Hrvatske.



Želeći oživjeti lik i djelo svoje sugrađanke, 2011. godine Grad Slavonski Brod otkupio je Kuću Brlić, zaštićeno kulturno dobro, te krenuo u projekt obnove kuće u kojoj je živjela Ivana Brlić-Mažuranić. Unazad posljednjih 11 godina obnovio je pročelje, odnosno fasadu Kuće Brlić kao i krovište kuće. Tijekom 2016. godine prvi komadi namještaja iz spomenute Kuće poslani su na restauraciju, a cjelovita obnova započela je nakon što je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u ulozi Upravljačkog tijela za Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ donijelo Odluku o financiranju projektnog prijedloga "Integrirani program – Interpretacijski centar Ivana Brlić-Mažuranić“ ukupne vrijednosti preko 16 milijuna kuna.

Kroz uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod dobio je novu turističku atrakciju posvećenu očuvanju i prezentaciji kulturne baštine te uspomene na poznatu brodsku spisateljicu. Nakon obnove, u podrumu Kuće Brlić nalazi se polivalentna dvorana koja će služiti kao prostor za događanja, degustacije i prezentacije.



Prizemlje Kuće dobilo je širu turističko-kulturnu funkciju. Naime, uz informacijski pult za posjetitelje, ovdje se nalazi i suvenirnica te prostor za prijem djece u sklopu manifestacije "U svijetu bajki Ivane Brlić- Mažuranić“ te raznih drugih prigoda. Također, prizemlje Kuće služit će i kao dnevna knjižnica te javni prostor u kojem će građani moći pročitati novine i družiti se.

Svakako treba naglasiti kako je ovaj dio Kuće Brlić zadržao elemente galerije, pa će tako na zidovima i dalje biti izloženi radovi likovnih umjetnika. U ovom prostoru posjetitelji će dobivati uvodne upute o načinu obilaska Centra, informacije o rasporedu, događanjima, ulaznicama, programima, tematskim suvenirima, knjigama Ivane Brlić- Mažuranić ili replikama njezinih najvažnijih pisama.

Prvi kat kuće zauzima stan Brlić koji se sastoji od dva salona, knjižnice, spavaće sobe, dječje sobe koji je autentičan te sadrži sav namještaj i inventar iz vremena kada je živjela i pisala Ivana Brlić-Mažuranić.



U potkrovlju Kuće nalazi se galerijski polivalentni prostor namijenjen književnoj umjetnosti, književnim večerima i kulturnim prezentacijama. Posjetitelje Interpretacijskog centra kroz prostor će voditi posebna mobilna aplikacija tj. mobilni vodič, a u svakoj od prostorija moći će odabrati dio aplikacije koji će ih voditi kroz priču o svakoj sobi prema tematskim cjelinama. Osim prostora Kuće, aplikacija će poslužiti i kao vodič u prostoru dvorišta.

Kroz ovaj projekt Kuća Brlić postaje prostor koji prati svjetske trendove u području razvoja kulturnog i književnog turizma s posebnim naglaskom na edukaciju djece i mladih.

Također, Kuća je obogaćena prigodnim multimedijalnim i interaktivnim sadržajima kako bi se na što bolji način približila i novim, mladim generacijama.



Radno vrijeme Kuće Ivane Brlić-Mažuranić za posjetitelje je ponedjeljkom od 10 do 14 sati, od utorka do petka od 11 do 19 sati, a subotom od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanom je zatvoreno. Kuća je otvorena za javnost i sve posjetitelje.

