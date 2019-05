Jučer je u prelijepom vrtu Gliptoteke HAZU održano otvorenje R´N´B Weekenda

Uz probrane plesne ritmove Ozrena Kanceljaka, najfinije koktele Marina Nekića i preukusne zalogaje zagrebačkih restorana započeo najiščekivaniji gastronomski događaj godine. Tako ćemo za vrijeme Festivala moći guštati u posebno osmišljenoj klopi samo za ovu prigodu i to Submarinea, Rougemarina, Hanamija, Meat the kinga, Mason burger & Bread cluba i Bistroa Apetit.

Jedinstven Brewery lane u centru Zagreba

Osim toga, otvoren je i spektakularan Brewery lane u kojem se kriju craft pive neke od ponajboljih hrvatskih pivara poput Nove runde, Varionice, Tap B-a, Pulfera, Primariusa, Positive Breweryja, Pivionice, Mlinarice, Medvedgrada te Garden Breweryja.

Budući da se o radi o vrlo bogatom programu na nekoliko punktova, ekipa iz R´N´B-a je plasirala i istoimenu aplikaciju koju potpuno besplatno možete skinuti kako bi vam program bio pri ruci i kako vam baš ništa ne bi promaklo. Ipak donosimo mali vodič što vas sve očekuje:

Slušaj kul predavanja

Dovukli su neke od najjačih faca iz svijeta kave među kojima su svjetski prvak u natjecanju barista Saša Šestić te genijalac Scott Rao. Pričat će se tako o kruhu i revoluciji koju je pokrenuo u posljednjih godinu dana, najbolji hrvatski chefovi poput Tvrtka Šakote, Hrvoja Kroflina, Gorana Kočiša i Vedrana Petranovića otkrit će vam što je to zapravo moderna hrvatska kuhinja, a slastičari poput Tee Mamut i Roberta Hromalića pustit će vas da zavirite na kratko u njihov svijet. To je samo mali dio onog što vas očekuje budući da su pripremili više od 20 panel diskusija. Uz kupljenu ulaznicu imate pristup na sva predavanja u dvoranama Weekend (Kaptol Boutique Cinemas) i Weekendica (Gliptoteka) te party program koji će se održati u klubu Gliptoteke.

Popij najbolju kavu na svijetu

Budući da su ovdje iznimna imena iz svijeta kave nemojte propustiti druženje s ekspertima i popijte neke od najboljih kava na svijetu.

Do yourself a favour and party!

Kao tvorci Weekend Media festivala, ova ekipa zna koliko je dobar party važan za uspješnost festivala. Naime, na njihovim društvenim mrežama dostupni su sve detaljnije informacije. Ipak, napomena kao su osigurali program najboljih bendova i DJ-a koji su također uključeni u cijenu kupljene ulaznice. Osim toga iz Londona samo za ovu priliku dolaze glazbene institucije Horse Meat Disco koji će vas zasigurno natjerati na plesni podij.

Razloga je više nego dovoljno, sočna hrana, genijalni kokteli, najbolje craft pive, probrane etikete hrvatskih vinara poput Agrisa, Roxanicha, Fakina, Meneghettija, Griffina, Kopjara, Mive, Feravina, Petrača, Vino Bora te Badela. Prognoziraju sunčan vikend, a i ako to ne bude hedonistička meka nalazi se do nedjelje u Gliptoteci koja će zasigurno izmamiti osmjeh na lice.