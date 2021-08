Oliviu Cooke gledamo u filmu "Naked Singularity" u kojem se pojavljuje s Johnom Boyegom.

Intrigantni triler naziva "Naked Singularity" premijerno je prikazan prije desetak dana u New Yorku, a u njemu je najviše pozornosti izazvala mlada britanska glumica Olivia Cooke.

I to zahvaljujući seksepilnim scenama koje je 27-godišnja zvijezda simila u izdanjima bez grudnjaka, kao i onima u krevetu s glavnim glumcem Johnom Boyegom kojeg dobro znamo iz "Ratova zvijezda".

Radnja filma prati javnog branitelja Casija iz New Yorka čiji se ideali počinju raspadati zbog svakodnevnih nepravdi pravosudnog sustava, koje sam onda pokušava ispraviti. No sve se zakomplicira kada ga bivši klijent uvlači u pljačku droge s visokim ulozima i to kako bi pobijedio pokvareni sustav.

Redateljski dvojac Chase Palmer i David Matthews napisali su scenarij prema romanu bivšeg javnog branitelja Sergia De La Paye s Manhattana, a film je u američkim kinima počeo igrati 6. kolovoza.

Osim Olvije i Johna u filmu se pojavljuju i Bill Skarsgard and Ed Skrein.