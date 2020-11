Održana je svečana 100. izvedba predstave "Tko je ovdje lud?" i ujedno prva izvedba te predstave on line uživo.

Na kazališne daske za gledatelje pred ekranima i u kazališnoj dvorani ponovno su stali doktorica Kokica i doktor Zver sa nizom svojih korisnika u svijetu koji puca po šavovima.



Predstava je, prema pohvalama on line publike koja ju je pratila na streamingu i reakcijama publike u dvorani, primljena i prenesena odlično i uz puno smijeha.



U ovoj ludoj komediji koja ima podnaslov "Kroz 6 koraka i 1 uvid do potpune sreće" po više uloga igraju Natalija Đorđević i Marko Torjanac, a na rasporedu je ponovno u nedjelju 22. studenoga kada se može pogledati i uživo u Kazalištu Mala scena i na streamingu u On line kazalištu uživo.



Među mnogim posjetiteljima, kolegama i prijateljma na predstavu je došla i Josipa Lisac koja za predstavu i njezine protagoniste imala samo riječi hvale.



Već sljedeća predstava On line kazališta uživo na rasporedu je u nedjelju, 8. studenoga. Riječ je o kazališnom hitu "Ritina škola" koji će, uz prvu on line izvedbu, proslaviti i sveukupno 150. izvedbu, a premijerno u glavnoj ulozi Rite nastupit će Vanda Winter koja ovu ulogu preuzima od Nataše Janjić Medančić koja je nedavno rodila.



Ulaznice za streaming se mogu kupiti na https://live.planet-art.hr , a predstavu je moguće gledati i uživo u kazalištu Mala scena, Medvešćak 2. Ulaznice za gledanje uživo u kazalištu moguće je kupiti na www.planet-art.hr