Jazz drama "Ma Rainey's Black Bottom" smještena u Chicagu 20-ih godina, osvojila je prve dvije BAFTA-e, a utrka za glavne filmske nagrade otvorena je popisom konkurenata koji su se usredotočili na temu različitosti.

Svečanost dodjele nagrada Britanske akademije za filmsku i televizijsku umjetnost odvija se virtualno jer je pandemija covida-19 spriječila tradicionalno održavanje svečanosti s brojnim zvijezdama i publikom.

U subotu je podijeljeno devet nagrada, a film "Ma Rainey" s Violom Davis i pokojnim Chadwickom Bosemanom, osvojio je nagrade za najbolje kostime te šminku i frizuru.

Ostale nagrade osvojili su film "Rocks", drama o djevojci na pragu punoljetnosti koja se skrbi o mlađem bratu, triler "Tenet" i "Sound of Metal", film o bubnjaru koji ogluši.

Glumac Noel Clarke primio je nagradu za izniman doprinos britanskoj kinematografiji.

Glavne nagrade biti će dodjeljene večeras, kada će redatelj Ang Lee primiti nagradu BAFTA za životno djelo.

U nominacijama predvode američki film "Zemlja nomada" kineske redateljice Chloe Zhao, poznate po radu na nezavisnim filmovima u SAD-u, te britanski film "Rocks".

"Zemlja nomada" kombinira dokumentarnu i fikcijsku formu, a temelji se na istoimenoj knjizi Jessice Bruder iz 2017. godine koja je istraživala subkulturu Amerikanaca starije životne dobi koji su, izgubivši sve u recesiji 2008., napustili dotadašnji način života i počeli živjeti nomadski, putujući zemljom u kamperima u potrazi za sezonskim poslovima.

"Zemlja nomada" nominirana je u kategorijama za najbolji film, najbolju glavnu glumicu - Frances McDormand - i najbolju režiju.

Nakon što je prošle godina dignuta hajka jer su među nominiranima za nagrade BAFTA bili sve bijelci, ove godine više od polovice od 24 nominiranih su crni glumci ili ostali nebijeli glumci.

Među nominiranima za najbolji film su "Suđenje čikaškoj sedmorici" o prosvjedu protiv rata u Vijetnamu, osvetnička crna #Metoo komedija "Obećavajuća mlada žena", drama o demenciji "Otac" te "Mauritanac: Dnevnik iz Guantanama".

Za nagradu BAFTA u kategoriji najbolje ženske glavne uloge su uz McDormand i Bukky Bakray (Rocks), Radha Blank (The Forty-Year-Old Version), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Wunmi Mosaku (His House) i Alfre Woodard (Clemency).

Za najbolju glavnu mušku ulogu, između ostalih, konkuriraju Riz Ahmed (Sound of Metal) i Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom).

(Hina)