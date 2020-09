Nakon projekcije filma "Bog postoji, njeno ime je Petrunija" u zagrebačkoj Kinoteci zaorio je gromoglasan pljesak i ovacije.

Isto oduševljenje dijelile su i brojne hrvatske glumice i umjetnice u publici - Iva Mihalić, Ana Maras Harmander, Matija Prskalo, Dora Fišter, Nadia Cvitanović, Ana Vilenica, Ivana Bolanča, Erna Rudički, Tena Jeić Gajski, Loredana Bahorić, Mara Bratoš i drugi.

Feminizam na filmskom platnu danas i nije nešto novo i revolucionarno, no feminizam u našim društvima i dalje je riječ koja izaziva zazor. Upravo kao radikalna kritika seksističke civilizacije, na filmska platna je došao makedonski film "Bog postoj, njeno ime je Petrunija" koji svojom ideologijom osporava supremaciju muškog spola.



Antropološki gledano, živimo na području gdje je patrijarhat ukorijenjen duboko u tradiciju, seksizam i mačizam se slave, a vjerske institucije potpiruju nejednakost između žena i muškaraca. Počnimo od oku najvidljivijeg, da žene ne mogu biti pripadnice svećenstva, pa sve do situacija gdje za lijesom pokojnika prvo kreću muškarci, a tek potom i žene. Točno s tim mačizmom i seksizmom u koštac se uhvatila redateljica Teona Strugar Mitevski kad je ekranizirala diskriminaciju na temelju spola, za što je dobila i nagradu Ekumenskog žirija na Berlinaleu te nagradu LUX, Europskog parlamenta.



Film prati glavnu glumicu, Petruniju, koja samo želi naći posao. Kao visokoobrazovana žena teško nalazi posao, prijavljuje se na natječaje za poslove daleko ispod svog ranga obrazovanja, no i za te poslove se očekuje da pristaje na seksističke komentare i dodirivanja od strane nadređenog, koji mogu eskalirati i u nešto više od pukog neukusnog komentiranja izgleda. Vraćajući se upravo s jednog takvog razgovora, baš na Bogojavljenje, prolazi pored rijeke gdje se održava tradicionalno plivanje za časni križ. Odluči i sama okušati svoju sreću, jer, tko prvi dopliva do križa cijelu godinu će ga pratiti sreća, što Petruniji itekako treba.



Film dalje prati ogoljavanje tradicije, rušenje paradigme i puki pokušaj preživljavanja u situaciji u kojoj ste na koljena bacili moćnu crkvenu hijerarhiju te postavljanje novih epistemoloških spoznaja.



Bog postoji, njeno ime je Petrunija u distribuciji Pari Pikula igra diljem Hrvatske, u nezavisnim kinima Zagreba, Velike Gorice, Križevaca, Koprivnice, Splita, Samobora i Rijeke. Detaljan raspored projekcija pratite na FB stranici Bog postoji, njeno ime je Petrunija



Ne propustite pogledati film koji vam neće dopustiti vrijednosnu neutralnost, čak naprotiv, ojačat će vašu borbu protiv društvene nejednakosti.