Održana je konferencija za medije uoči početka trećeg Rab Film Festivala.

Dan prije početka trećeg izdanja Rab Film Festivala, direktor RAFF-a Robert Tomić Zuber i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Rab Katarina Ribarić na konferenciji za medije ispričali su najnovije detalje o tome kako će se odvijati festival pod epidemiološkim mjerama.

Na sve programe RAFF-a moći će se ući isključivo uz predočenje važećih Covid potvrda, ili potvrdama o preboljenju odnosno negativnim PCR ili antigenskim testovima.

Kako bi se zainteresiranima olakšao dolazak, RAFF je u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, HZJZ-om i Ministarstvom zdravstva omogućio besplatno testiranje za sve goste festivala, naglasio je Tomić Zuber. Ono će se moći obaviti u Domu zdravlja na Rabu, besplatno za one koji su kupili ulaznicu za bilo koji program RAFF-a u petak, subotu i nedjelju.

Zuber je još jednom ponovio filmski program, u kojem se svakako ističe jedan od do sad najuspješnijih hrvatskih filmova, "Murina", redateljice Antonete Alamat Kusijanović, koji je osvojio Zlatnu kameru za najbolji debitantski film na festivalu u Cannesu. Film se prikazuje u subotu, u Ljetnom kinu, a već sad se traži ulaznica više.

Dodatno, nakon "Murine" na istom mjestu koncert će održati regionalna glazbena legenda Zoran Predin. Nije to bez veze, kako bi se u narodu reklo, jer Predin je upravo u "Murini" ostvario i jednu manju sporednu ulogu.

Festival pak u petak otvara u 20_00 sati dokumentarni film "Projekt Kartel", o dramatičnim sudbinama meksičkih novinara koji rade priče o narko-kartelima, pri čemu nerijetko izgube i svoj život. Nakon njega i koncert Nine Fiamenco. U konkurenciji za najbolji film festivala je šest filmova – tri dokumentarna i tri igrana – a osim ova dva navedena, publika će moći vidjeti i igrane filmove "Egzil2 i "Lihvar", te dokumentarne "Žicu" i "Prava cijena online poslova". Festival u nedjelju zatvara danski film izvan konkurencije, no veliki europski hit – "Jahači pravde". On će biti prikazan u Seaplex Kaich programu – u Uvali I. Padova, a moći će se gledati sa rive i usidrenih brodova. Taj program je besplatan za gledatelje, no – napomenula je ravnateljica POU Rab Katarina Ribarić, broj mjesta je ograničen i u dva broda i na rivi, pa preporuča da se na vrijeme dođe na ulaze u brodove i rivu. Sve detalje RAFF objavljuje na svojim web i Facebook stranicama