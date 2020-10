U nedjelju se u Kazalištu Mala scena održala prva izvedba On line kazališta uživo, inovativnog projekta Kazališta Planet Art i njome ujedno proslavila 200. izvedba predstave "Velika zvjerka" kojom je On line kazalište uživo započelo svoj život.

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, ovaj nov način uživanja u kazalištu startao je uspješno. Gledatelji hvale izvedbu i kvalitetan tehnički prijenos predstave te u svojim porukama govore da su imali dojam kao da su u kazalištu. Prvi on line kazališni prijenos pratili su gledatelje iz cijele Hrvatske, a nekoliko je gledatelja bilo iz Irske i SAD-a što je sve okupljene u ovom kazališnom iskustvu povezalo na novoj, globalnoj razini.

"U prijenosu smo nastojali maksimalno zadržati kazališni doživljaj prilagođavajući predstavu svim kreativnim i tehničkim zakonitostima drugog medija. Nastojat ćemo i dalje istraživati i usavršavati prijenos i u umjetničkom i u tehničkom smislu, a sve servise ćemo učiniti maksimalno user friendly", kaže Marko Torjanac, autor ovog projekta i osnivač i ravnatelj Planet Arta.

Na pitanje o dojmovima nakon prve on line izvedbe uživo, kaže da mu se čini da je najvažnija informacija dobivena od ovog prvog susreta s on line publikom ta da je on line kazalište gledateljima očito zanimljivo što znači da se kazališnom sadržaju otvara prostor u novom mediju čime dobiva i potpuno nov doseg.

U "Velikoj zvjerci", uz Torjanca, igrali su Slavko Juraga i Luka Dragić, stalna ekipa ove popularne predstav. Na kraju prijenosa Torjanac je pozdravio on line kazališne gledatelje i zahvalio se svim suradnicima i kolegama iz predstava na entuzijazmu i angažmanu oko ovog eksperimentalnog projekta.

Iza predstave održan je skroman prijem na otvorenom ispred kazališta ne kojemu se, kao i na samoj predstavi, poštovale sve propisane epidemiološke mjere, a prisutni su skinuli maske samo za potrebe fotografiranja. Ekipu Planet Arta došli su podržati kolege i prijatelji Vilim Matula, Boris Svrtan, Petra Kurtela, Robert Zuber, Marina Pavković, Gordana Orsag Pasanec, Blaženka Leib, Lidija Ivanda i mnogi drugi.



Već ovu nedjelju 1. studenoga u On line kazalištu uživo možete gledati komediju "Tko je ovdje lud?" kojoj je ovo i svečana 100. izvedba, a u nedjelju 8.11. "Ritinu školu". Zatim se ponovno istim redoslijedom prenose sve tri predstave.

Iz Planet Arta ohrabruju sve one, koji nisu povezani s rizičnim grupama, a fizički im je to moguće, da dođu u kazalište. Za sve ostale tu je On line kazalište uživo.