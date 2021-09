Daniel Craig u filmu No Time To Die

Film "Za smrt nema vremena" dolazi u kina 30. rujna, nakon što su producenti zbog pandemije koronavirusa čak tri puta pomicali premijeru.

Finalni trailer filma "Za smrt nema vremena" najavljuje da je čekanje konačno gotovo. Trailer je posvećen ulozima, intrigama, epskoj Bond akciji i predstavljanju vrhunskog događaja u kino dvoranama. Za Smrt Nema Vremena je nezaobilazno posljednje poglavlje Craigovog 007 – svaka misija vodila je ka ovoj!

U ovom nastavku Bond je napustio aktivnu službu i uživa u mirnom životu na Jamajci. Njegov mir je kratkotrajan kada se pojavi njegov stari prijatelj Felix Leiter iz CIA-e koji traži pomoć. Pokazalo se da je misija spašavanja otetog znanstvenika daleko podmuklija nego što se očekivalo, što je odvelo Bonda na trag tajanstvenog zlikovca naoružanog opasnom novom tehnologijom.

Snimanje novog filma odvijalo se na lokacijama u Londonu, Italiji, Jamajci te u Norveškoj. Producenti filma izrazili su svoje zadovoljstvo s činjenicom da se Bond vraća na Jamajku, na mjesto na kojem je Fleming stvorio legendarnog agenta.

Film "Za smrt nema vremena" dolazi u kina 30. rujna, nakon što su producenti zbog pandemije koronavirusa čak tri puta pomicali premijeru. "Zločestog momka" u nastavku glumi Amerikanac egipatskog porijekla Rami Malek koji je osvojio Oskara 2019. za najboljeg glumca tumačeći legendarnog Freddieja Mercuryja iz skupine Queen. U glumačkoj postavi su još Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw it Christoph Waltz. Naslovnu glazbenu temu koja se zove kao i film "No Time To Die" izvodi mlada američka pjevačica Billie Eilish.