Na police domaćih knjižara uskoro stiže najnovija priča iz pera kralja horora, Stephena Kinga. "Uljez" je knjiga koja će vam utjerati strah u kosti, a što možete očekivati, donosimo u nastavku.

Oskvrnuto tijelo jedanaestogodišnjeg dječaka pronađeno je u gradskome parku. I svjedoci i otisci prstiju nedvosmisleno ukazuju na to da je počinitelj jedan od najomiljenijih građana Flint Cityja. Riječ je o Terryju Maitlandu, treneru malih bejzbolaša, profesoru engleskoga, uzornome suprugu i ocu. Detektiv Ralph Anderson, čijeg je sina Maitland nekoć trenirao, odlučuje se za brzo i javno uhićenje. Maitland ima snažan alibi, ali Anderson i okružni javni tužitelj otiscima prstiju i iskazima očevidaca ubrzo pridaju i dokaze DNK. Čini se da su dokazi protiv Terryja neoborivi.

No, istraga se širi i pojavljuju se nova otkrića koja užasavaju. Čini se da je Terry Maitland drag čovjek, no je li moguće da ima i drugo lice? Odgovor na ovo pitanje šokirat će vas onako kako je to u stanju izvesti jedino Stephen King. Brojni mediji pišu kako je knjiga "Uljez" prepuna jezivih motiva, a najviše uznemiruje propitivanje čudovišnje strane čovjekove prirode.

Stephen King najveće je ime suvremenog trilera. Svoje stvaralaštvo započeo je pisanjem kratkih priča i novela, a nakon objavljivanja njegovog prvog romana Carrie, svaki njegov sljedeći roman postane svjetski bestseler. Dosad je objavio više od 50 romana, a mnogi od njih ekranizirani su za film ili televizijsku seriju. Među njegovim najpoznatijim romanima su Ono, Pod kupolom, Isijavanje, Groblje kućnih ljubimaca, Zelena milja, Kula tmine, Doktor San i mnogi drugi. Dobitnik je nagrade National Book Foundationa za značajan doprinos američkoj književnosti (2003.), Nacionalne medalje za umjetnost (2014.) te nagrade PEN America (2018.). Znanje je dosad objavilo njegove romane Uspavane ljepotice, te trilogiju Gospodin Mercedes, Tko pronađe njegovo i Posljednja straža. Stephen King živi u Bangoru, u saveznoj državi Maine, sa suprugom, spisateljicom Tabithom King.