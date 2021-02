Film Prisoners of the Ghostland - 1

Nicolas Cage je krajem siječnja predstavio novi film "Prisoners of the Ghostland" koji je režirao Sion Sono.

Nicolas Cage nedavno je iznenadio izjavom da je njegov novi kriminalistički triler "Prisoners of the Ghostland" najdivljiji film koji je snimio u svojoj karijeri.

"Jako sam uzbuđen zbog filma! Nije poput ničega što sam prije radio. Mislim da bi to mogao biti najdivljiji film koji sam snimio i to nešto govori. Nosim pripijeni crni, kožni kombinezon s granatama pričvršćenim za različite dijelove tijela", rekao je Cage, koji je u karijeri snimio više od 100 filmova, za Screen Anarchy.

Nicolasovu izjavu je komentirao redatelj filma Sion Sono. "Pa moj omiljeni film od Nica Cagea je 'Wild at Heart' i mislio sam da je to njegov najdivljiviji film dosad. No ako ljudi ili Nic smatraju da je ovaj film apsolutno nadjivljijim, onda je to velika čast", rekao je Sono.

Inače, film "Prisoners of the Ghostland" je izašao 21. siječnja i predstavljen je na filmskom festivalu Sundance. Uz Cagea u njemu glume Sofia Boutella, Ed Skrein i Teresa Ruiz.