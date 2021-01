Nicolas Cage vodi dokumentarnu seriju "Povijest psovki" u kojoj se istražuje porijeklo, upotreba i kulturni utjecaj psovki u engleskom jeziku.

Nicolas Cage je postao voditelj neobične dokumentarne serije "Povijest psovki", a vijest je oduševila obožavatelje diljem svijeta.

Kako je istaknuto u službenoj najavi, riječ je o glasnoj i ponosito prostačkoj seriji koja istražuje porijeklo, upotrebu i kulturni utjecaj psovki u engleskom jeziku. "Je*emu!", viče Cage u traileru za dokumentarnu seriju koja se odnedavno može gledati na Netflixu i ima šest epizoda po 20 minuta.

Dok glumac ima ulogu voditelja, u seriji "Povijesti psovki" gostuju povjesničari, jezikoslovci i komičari koji se neće suzdržavati i objasnit će i najgore proste riječi.

Trailer na YouTubeu u kojem se najviše ističe Cage sa svojom psovkom na početku osvojio je gledatelje diljem svijeta. "Tko god je izabrao Nicolasa Cagea, zaslužio je promaknuće", "Čija god je ovo ideja, rasturio je 2020.", "Pogledao sam osam sekundi i već ste me dobili, ne moram ni gledati ostalo", "Ovo će biti nevjerojatno zanimljivo", komentirali su.

Ipak, neki smatraju da je ulogu voditelja bolje mogao odraditi glumac Samuel L. Jackson dok dio tvrdi da je trebao skupa s Cageom snimiti dokumentarac. Nicolas je nedavno komentirajući novi angažman rekao da je njegova stručnost za psovke neupitna.

Inače, glumac, koji je prošle godine na našoj obali snimao film "The Unbearable Weight of Massive Talent", je poznat po bizarnim vezama i kupovinama. Njegova je najnovija ljubav 30 godina mlađa Riko Shibat koja je tri godine mlađa od njegova najstarijeg sina, a to im ne smeta.

Cage je prošle godine s Erikom Koike bio u braku četiri dana prije nego što je zatražio njegovo poništenje. Vezu su držali daleko od javnosti, a malo tko je znao da su se viđali nekoliko mjeseci prije nego što su uplovili u bračnu luku. Ista ta luka očito im nije bila sigurna.

Glumac je u dobi od 23 godine zaprosio tada 19-godišnju Patiriciju Arquette tek nekoliko sati nakon što ju je upoznao. Arquette je odbila brak, a par je bio u vezi svega tri tjedna. Ipak, osam godina kasnije ista glumica zaprosila je Cagea i dva tjedna kasnije su se vjenčali. "Imala sam 27 godina i nismo spavali zajedno osam godina sve do prve bračne noći", ispričala je tada glumica. Rastali su se 2000. godine.

Glumčev drugi brak bio je s kćeri kralja rock 'n' rolla, Lisom Marie Presley, a vjenčali su se na Havajima 2002. godine. Brak je potrajao samo 107 dana, a brojni njegovi poznanici komentirali su kako je oženio Lisu samo zato što je bio veliki obožavatelj Elvisa Presleyja.

Alice Kim bila je njegov najveći fan, a Cage i ona vjenčali su se 2004. godine, što je ponovno pokrenulo brojne tračeve. Kim je 20 godina mlađa od glumca, a prije njihova vjenčanja radila je kao konobarica u Los Angelesu. Brak je iskoristila tako da je započela svoju vlastitu glumačku karijeru. Zajedno su bili 14 godina, a rastali su se 2016. godine.

Nicolas je svojim neobičnim načinom života uspio potrošiti i 150 milijuna dolara koje je zaradio tijekom glumačke karijere. Kupio je lubanju dinosaura staru 67 milijuna godina za 300.000 dolara, a ispalo je da je ukradena pa ju je morao predati policiji. Posjedovao je i lubanju prahistorijskog medvjeda, koju je razbio dok se igrao s djecom uz bazen svoje kuće.

Među najskupljim stvarima koje je kupio su dva privatna otoka na Bahamima za koje je izdvojio 7 milijuna dolara. U jednom je trenutku u isto vrijeme bio vlasnik čak 15 vila, a priuštio si je i dva europska dvorca. Glumac si je kupio i ukletu kuću za skoro 4 milijuna dolara koja je nekad pripadala serijskoj ubojici Delphine LaLaurie jer je smatrao da će ga inspirirati za horor-film.

No tu nije kraj. Kupio je i više od 50 trkaćih automobila i oko 30 motocikala, a na popisu njegovih luksuznih stvari su se našli privatni avion i jahta.