Zbog smrti kraljice Elizabete II. Netflix će pauzirati snimanje šeste sezone serije "Kruna" koja se temelji na njezinu životu i vladavini.

Netflixova popularna dramska serija "Kruna" pauzirat će snimanje šeste sezone u znak poštovanja prema pokojnoj kraljici Elizabeti II., objavili su u petak britanski mediji.

Serija "Kruna" Petera Morgana temelji se na životu, karijeri i ostavštini 96-godišnje kraljice koja je služila Britaniji dugih 70 godina kao njezin najdugovječniji monarh u povijesti. Elizabeta II. je umrla u četvrtak u svojem dvorcu Balmoral u Škotskoj.

"Kruna je ljubavno pismo njoj i zasad nemam što dodati, samo šutnju i poštovanje", oglasio se Morgan nakon što je Buckinghamska palača objavila kraljičinu smrt.

"Očekujem i da ćemo prekinuti snimanje iz poštovanja" na neko vrijeme, dodao je.

Peta sezona serije trebala bi izaći na Netflixu u studenom.

Ako se serija bude još prikazivala kad kraljica umre, prekinut će se na neko vrijeme, rekao je još prije nekoliko godina redatelj Krune Stephen Daldry.

"Nitko od nas ne zna kad će to vrijeme doći, ali bilo bi ispravno i prikladno pokazati poštovanje kraljici. To bi jednostavno bila počast i znak poštovanja. Ona je globalna figura i to je ono što bismo trebali učiniti. Ona je izvanredna žena i ljudi će biti uznemireni", rekao je Daldry za Deadline još 2016. godine.

Glumice Claire Foy, Olivia Colman i Imelda Staunton dobile su priliku utjeloviti kraljicu Elizabetu II. u seriji u različitim fazama njezinog života.

