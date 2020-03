The Last Kingdom, Elite, Next in Fashion, Ozark, Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez i Next in Fashion serije su uz koje će vam vrijeme sigurno brže proći.

Poslije preporuke prvih pet serija kojima možete upotpuniti dane kod kuće, evo i preostalih pet prijedloga prema našem odabiru uz koje se možete zabaviti.

The Last Kingdom

Ako ste ljubitelji GOT-a ili Vikinga, onda će vas ova povijesna serija zainteresirati. Radi se o dobu (9. stoljeće) u kojem je Britanija bila podijeljena na nekoliko kraljevstava i pod stalnim napadom Danaca. Serija prati zgodnog heroja, Saksonca Uhtreda (Alexander Dreymon), odgojenog u danskoj vikinškoj obitelji, kako pokušava na pravedan način spasiti englesko kraljevstvo, a opet s druge strane, ostati lojalan svojoj drugoj obitelji, odnosno neprijateljima. Serija je prepuna akcije, povijesnih činjenica i zabave i ni u jednom trenutku dosadna.

Elite

Španjolska teen serija za kojom su svi poludjeli govori o nekolicini bogatih klinaca te onih koji su dobili stipendiju prestižne privatne srednje škole. Radnja prati njihovu svakodnevicu, ljubavne probleme, ali na kraju je obilježena jednim događajem koji će sve promijeniti.

Next in Fashion

Za sve ljubitelje mode i one koji su pratili Project Runway, stigla je nova Netflixova reality serija s ikonom stila u voditeljskoj ulozi Alexom Chung i dizajnerom Tan Franceom. Cilj je serije pružiti mladim dizajnerima i kreativcima priliku da se čuje za njih izvan granica. TV show je natjecateljskog karaktera u kojem timovi dizajnera u vrlo kratkom roku trebaju kreirati odjeću na određenu temu. Pobjednik osvaja 250.000 dolara i priliku da svoju kolekciju prezentira na najprestižnijem svjetskom online portalu Net a Porter.

Ozark

Treća sezona ove popularne triler dramske serije izlazi krajem ožujka, a radnja se odvija u malom mjestu u kojem skladna obitelj odjednom upadne sasvim slučajno u narkobiznis i ostane u njemu jer jednostavno nemaju drugog izbora. Izvrsna glumačka ekipa sastavljena od Jasona Batemana i Laure Linney zadovoljit će sve one koji su ljubitelji Narcosa i Breaking Beda.

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez

Dokumentaristička mini serija u tri nastavka govori o istinitom životu poznate američke NFL sportske zvijezde Aarona Hernandeza, kojemu su svi predviđali izvrsnu karijeru i budućnost, no to je naglo prekinuto kada su Aarona uhitili zbog sumnje na ubojstvo dvojice muškaraca. Nevjerojatna priča nastavlja se tijekom sudskog procesa u kojem se otkrivaju još veće misterije i kriminalna djela.