Angelina Jolie već duže od 20 godina svojim filmovima oduševljava publiku diljem svijeta, a povodom njezina 45. rođendana prisjetili smo se njezinih najboljih uloga.

Angelina Jolie jedna je od najcjenjenijih glumica Hollywooda. Njezin privatni život češće je prisutan u medijima od njezinih filmova, a povodom 45. rođendana slavne ljepotice prisjetili smo se njezinih najboljih uloga dosad.

Zamjena

Za ulogu Christine Collins Jolie je dobila svoju prvu nominaciju za Oscara u kategoriji najbolje glavne glumice. Priča filma smještena je u 20-im godinama prošloga stoljeća u Los Angelesu, a prati ženu koja očajnički traži svoje izgubljeno dijete. Policija dijete pronađe, no problemi se pojavljuju jer Christine u dubini duše zna da to nije njezin sin. Film Clinta Eastwooda najhvaljeniji je uradak u kojem je Jolie glumila sudeći po ocjenama IMDB-a.

Prekinuta mladost

Za ulogu Lise u hit-filmu "Prekinuta mladost" Jolie je dobila Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu. Sudeći po glasovima publike, upravo to je drugi najbolji film koji je ikada snimila. Film je baziran na memoarima Susanne Kaysen, a prati Susannu, koju u filmu glumi Winona Ryder, na njezinom 18- mjesečnom liječenju u mentalnoj ustanovi krajem 60-ih godina. Angelina je dobila status jedne od najtraženijih glumica nakon te uloge, a isti je zadržala do danas, 20 godina nakon.

Zlurada

Jolie je na veliko platno stigla prvi put nakon 2015. godine i filma "Uz more", i to u ulozi Zlurade. U mračnom je Disneyjevu filmu oduševila, a više od 300.000 ljudi na IMDB-u potvrdilo je da joj je to jedna od najboljih uloga.

Gia

U jednoj od svojih najseksi uloga dosad, Angelina se sjajno snašla. Utjelovila je manekenku Giju Carangi koja je ovisna o heroinu, a film u produkciji HBO-a osvojio je dva Zlatna globusa, uključujući i onaj za najbolju ulogu, koji je pripao upravo Jolie. Gia u filmu prolazi kroz uspon i pad svoje karijere i privatnog života, a Angelina je sjajno opisala sve njezine veze, kao i činjenicu da je jedna od prvih žena iz svijeta showbiza koja se zaradila sidom.

Tražen

Nekoliko godina nakon što je osvojila publiku ulogom u filmu "Gospodin i gospođa Smith", ali i Brada Pitta, za kojeg se kasnije udala, Jolie se vratila kao seksi ubojica u filmu "Tražen". U filmu glumi Fox, koja uzima mladog djelatnika u uredu Wesleyja pod svoje te mu objašnjava kako postati profesionalni ubojica.