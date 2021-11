Televizijski specijal o Harryju Potteru pod nazivom "Povratak u Hogwarts" uskoro će ugledati svjetlo dana.

Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint bili su glavne zvijezde filmova o Harryju Potteru koji su im osim slave donijeli i nezamislivi teret zbog kojih su počeli gubiti vlastiti identitet, no slavna trojka sada se ponovno vraća na velika vrata.

Originalna glumačka postava serije ponovno će se okupiti za televizijski specijal povodom 20. godišnjice od prikazivanja prvog filma o malenom čarobnjaku, što su njegovi obožavatelji dočekali s velikim oduševljenjem.

Trojac će se pridružiti američkom filmašu Chrisu Columbusu kako bi raspravljali o filmovima i dublje istražili njihovo stvaranje. Međutim, čini se da im se glavna i zaslužna za stvaranje lika Harryja Pottera, spisateljica JK Rowling u toj prekretnici neće pridružiti i to nakon što je prošle godine dala neke kontroverzne komentare o trans zajednici.

Specijal pod nazivom "Povratak u Hogwarts" bit će objavljen 1. siječnja 2022. godine što će nekima značiti doista čaroban početak nove godine.

Daniel, Emma i Rupert su u razdoblju od 2001. do 2011. godine snimili čak osam filmova čija je zarada bila veća od 7,5 milijardi američkih dolara što njihovu franšizu čini trećom najuspješnijom na svijetu, odmah iza Marvelovih filmova i "Ratova zvijezda".

Ipak, njihovo odrastanje bilo je puno izazova i iskušenja pod najvećim reflektorima svijeta filma i povećalom javnosti. Tako je Emma u priči za britanski Vogue progovorila o vlastitoj borbi identiteta koji je vodila zbog svoje uloge Hermione Granger.

"To je tako bizarno i onostrano, sve to što mi se događalo. Bilo je trenutaka kada je sve postalo tako veliko i važno, kada sam osjećala vrtoglavice, sve mi je djelovalo tako nepovezano. Moje cijelo postojanje i identite koji su zaista važni i čvrsti, nemaju veze s ničim od toga", izjavila je Emma.

Daniel Radcliffe čiji je život zauvijek obilježila uloga Pottera, kasnije je radio na nekoliko manjih projekata, a počeo je glumiti i na Broadwayu. 2020. godine se pojavio u Netflixovu interaktivnom specijalu "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend" zajeno s Ellie Kemper. Na njega je loše utjecao teret slave pa je otvoreno progovorio o problemu s alkoholizmom u kasnim tinejdžerskim godinama, a u borbi s ovisnošću pomogli su mu prijatelji.

"Imao sam nevjerojatnu sreću što sam bio okružen s ljudima koji su bili stvarno uz mene u određenim preriodima mog života. Upoznao sam stvarno neke dobre ljude, neki od njih su glumci, neki ne, koji su mi dali korisne zahtjeve i stvarno im je bilo stalo do mene", objasnio je Daniel jednom prilikom.

Ruper Grint puno je desetljeće bio Danielova desna ruka i najbolji prijatelj, i to kao Ron Weasly. Njegove nove uloge nakon Rona bile su odmak od svijeta čarolije, uključujući film "Into the White" koji se bavio temom Drugog svjetskog rata i biografskom dramom "CBGB". No i on je pokleknuo pod teretom slave, prošao je kroz krizu identiteta, emocionalno se slomio i nije znao što i kako dalje raditi. Prepustio se divljim zabavama i piću, a postao je i strastveni pušač. Nikada nije završio srednju školu već se odlučio posvetiti samo glumačkoj karijeri, no kasnije je priznao kako je to možda bila i pogreška. Danas je zreliji i odgovorniji, a prošle je godine i dobio dijete s djevojkom Georgijom Groome.

