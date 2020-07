Broadwayska uspješnica koja donosi osvježenje na kazališnu scenu imat će premijeru 24.07. u sklopu Ljetnih noći Teatra EXIT.

Zagrepčane je jučer u centru grada iznenadio neobični performans glumaca iz predstave 'Kraljevstvo moje (Za početnike)'. Naime, centrom hrvatske metropole prošetali su glumci Sven Šestak, Enes Vejzović i Janko Rakoš u kazališnim kostimima koji aludiraju na anđele. Performans se odigrao na zagrebačkom Kaptolu, Trgu bana Josipa Jelačića te na Cvjetnom trgu.



Predstava specifičnog naziva "Kraljevstvo moje (Za početnike)", nastala po tekstu Davida Javerbauma (Čin Božji) ili u originalu "An Act of God“, koja je praizvedena na Broadwayu u svibnju 2015. godine, gdje se u ulozi Boga našao Jim Parsons, inače poznat po ulozi u iznimno popularnoj i nagrađivanoj seriji "The Big Bang Theory“. Hrvatska inačica ove popularne predstave nastala je u produkciji nezavisnog kazališta Ludens Teatra i Teatra EXIT, a svoju će premijeru imati 24.07. u sklopu Ljetnih noći Teatra EXIT koje se održavaju u Muzeju za umjetnost i obrt.



Predstava je originalno postavljena kao niz monologa uz kratke dijaloške prijelaze, stilski podsjećajući ponajviše na formu stand-upa, postavljajući Boga u središte kao potpuno senzibilno i nesavršeno biće. S obzirom na to da forma stand-upa počiva na aktualnosti humornih točki i adaptiranju lokaliteta izvedbe, autorski je tim odabrao ovaj tekst kao polazište, jer pruža takvu mogućnost modifikacije i prilagodbe. Ova predstava neće početnički odgovarati na pitanje kokoši i jajeta (zapravo hoće u prvih pet minuta) niti će prokazati postoji li život nakon smrti. Predstava će na komičan način dati odgovore na neka najdublja pitanja koja su mučila čovječanstvo od stvaranja, ova božanska intervencija daje prvu i posljednju riječ o svemu što je čovječanstvo učinilo na planeti.



U ovoj urnebesnoj komediji, Bog se umorio od opće poznatih 10 Božjih zapovijedi i odlučio ih je ponovno napisati da bi bile kompatibilnije današnjim danima, silazi na zemlju i postavlja nove zapovjedi za 21. stoljeće. Cijela predstava koju će karakterizirati specifičan humor zasigurno će oduševiti mnoge, stoga se spremite na 90 minuta odlične zabave. Glavne uloge u "hrvatskoj verziji“ predstave imaju glumci Sven Šestak, Enes Vejzović i Janko Rakoš, koji su utjelovili uloge Boga, anđela Gabrijela i anđela Mihaela, dok je redatelj Ivan-Goran Vitez.



"Kraljevstvo Moje (Za početnike)" podsjetit će vas na sve ono što smo kroz odgoj naučili, a nismo preispitali, nasmijavajući vas jednostavnom kombinacijom logike i religije. Ako propustite premijeru 24.07., predstavu još uvijek stignete pogledati 26.08. i 27.08.2020. godine.



Ovogodišnje XI. Ljetne noći Teatra EXIT u Muzeju za umjetnost i obrt održavaju se u dva bloka: od 05.07. do 02.08. i od 25.08. do 06.09.2020. godine.

U sklopu ovogodišnjih Ljetnih noći Teatra EXIT odigrat će sveukupno 45 predstava i 23 različita naslova. S obzirom na novonastale okolnosti dio prvobitno planiranog programa u zatvorenim prostorima Muzeja za umjetnost i obrt preseljen je par stotina metara dalje u Studio EXIT u Gundulićevoj 37/1, tako da će u dvorištu Muzeja za umjetnost i obrt biti odigrano 28 predstava, u Studiju EXIT 12, u Teatru EXIT 4 te jedna predstava na novoj sceni Akademije dramske umjetnosti F22 jedna predstava.