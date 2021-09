Cameron Boyce pojavljuje se u filmu "Runt", posljednjem koji je snimio i čiji ja trailer objavljen ovih dana.

Dvije godine su prošle otkako je američki glumac Cameron Boyce doživio kobni epileptični napadaj od čijih je posljedica preminuo, a sada je konačno objavljen i trailer za njegovu posljednju ulogu.

Riječ je o tinejdžerskom trileru "Runt" u kojem je 20-godišnji Cameron glumio mladića Cala koji se suočava s vršnjačkim nasiljem. Cijela priča počinje kada pozove popularnu djevojku na školski ples što će dovesti do brojnih nasilnih incidenata.

Osim Camerona u filmu glume i Nicole Elizabeth Berger, Jason Patric, Brianna Hildebrand, Tichina Arnold, Seth Lee, Aramis Knight i Mitch Silpa. Režirao ga je William Coakley, a to je zapravo njegov prvi dugometražni film.

Uspješnu karijeru mladog Camerona prekinula je njegova iznenadna smrt 6. srpnja 2019. Pronađen je mrtav u stanu u Los Angelesu koji je dijelio s kolegama iz serije "Jessie", kamo je ubrzo stigla hitna pomoć, no mogla su tek potvrditi njegovu smrt.

"Teška srca obavještavamo vas da smo u subotu ujutro izgubili Camerona. Preminuo je u snu od posljedica napada koji je pretrpio zbog oboljenja od kojeg se liječio. Svijet je ostao bez jednog od svojih najsjajnijih svjetala, ali njegov će duh nastaviti živjeti kroz dobrotu i suosjećanje svih koji su ga poznavali i voljeli. Srca su nam slomljena i molimo vas za privatnost dok oplakujemo sina i brata", napisala je glumčeva obitelj u priopćenju.

Nekoliko dana kasnije potvrdili su da je Cameron preminuo u snu od epileptičkog napada, a ta mu je bolest ranije bila dijagnosticirana.

Cameron je bio poznat kao veliki filantrop, podržavao je inicijativu "United Way of America" kako bi se smanjilo i iskorijenilo beskućništvo, a bio je i dio inicijative "It's On Us", koja podiže svjesnost o seksualnim napadima na žene i muškarce na fakultetima.

Cameronova obitelj u njegovu je čast osnovala "Fondaciju Cameron Boyce", neprofitnu organizaciju koja pruža mladim ljudima umjetničke i kreativne aktivnosti kao alternativu negativnosti i nasilju te potiče na pozitivne promjene u svijetu. Također su nastavili financijski podržavati projekt "Žeđ", koji pomaže donošenje čiste vode zemljama u razvoju.