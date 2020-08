Naš proslavljeni glumac Goran Višnjić, čija holivudska karijera traje već više od 20 godina, trenutno s obitelji odmara u Hrvatskoj, a gledatelji ga imaju priliku pratiti u popularnoj američkoj seriji "Timeless" koja se emitira od ponedjeljka do petka na Doma TV-u.

Tim povodom Višnjić je ugostio novinarku IN magazina, Ivanu Nanut, u svom rodnom gradu te joj otkrio mnoge zanimljivosti sa snimanja ove uspješne američke serije.

''To je jedan od kompliciranijih likova koje sam igrao. Je li on dobar ili loš - pa u tome je fora, kada mi je uloga ponuđena ja sam znao od samog početka gdje karakter vodi. Predstavljen je kao negativac, ali publika će vidjeti uskoro i pitati se čekaj, čekaj, pa zašto on sada ovo radi, ali jedan je od definitivno najzabavnijih karaktera koje sam igrao'' opisao je Višnjić lik kojeg igra u seriji - Garcia Flynna.

Serija "Timeless" prati skupinu junaka gurnutih u pustolovinu života. U potjeri za tajanstvenom skupinom zločinaca kroz vrijeme i nailazeći na neke od ključnih povijesnih trenutaka, ova skupina pokušava osujetiti mračnu zavjeru koja predstavlja prijetnju cijelom čovječanstvu.

Višnjić je novinarki IN magazina otkrio kako je produkcija serije surađivala s povjesničarima koji su seriju začinili brojnim zanimljivostima i ponekim nepoznatim činjenicama iz povijesti, ali i kako su upravo gledatelji zaslužni za povratak serije na ekrane.

''Naime, serija je jako skupa ako ste vidjeli od vizualnih efekata, specijalnih efekata, kosima, statista. NBC je odlučio ju ukinuti, a onda su obožavatelji podignuli veliku halabuku, tako da smo dobili natrag još 16 epizoda. To se nikada nije dogodilo u povijesti američke televizije'', otkrio je.

Što mu je sve donio lik Garcie Flynna, kako je publika prihvatila seriju, kako se privikava na "novo normalno" uslijed pandemije koronavirusa, zbog čega je promijenio imidž, kao i brojne druge zanimljivosti Goran Višnjić otkrio je Ivani Nanut, a prvi dio intervjua ne propustite pogledati već danas u IN magazinu od 17.30 sati!