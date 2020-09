Vrhunska satira koja problematizira ukorijenjen nejednak odnos muškaraca i žena.

Ako vam je dosta tragedije u koju smo uronjeni, rješenje je odlazak u kino, u kojem vas čeka makedonska crna komedija, "Bog postoji njeno ime je Petrunija", redateljice Teone Strugar Mitevski, film koji je osvojio nagradu Ekumenskog žirija na Berlinaleu te nagradu LUX, Europskog parlamenta.

Film počiva na istinitoj priči o ženi, ženi koja se uhvatila u koštac s patrijarhatom, s nametnutim društvenim normama, sa svakodnevicom, koja za žene znači podčinjavanje tradiciji i običajima koja nerijetko znači isključivanje i marginaliziranje. Satira prati glumicu koja na dan Bogojavljenja prisustvuje ritualnom plivanju za časnim križem, kojeg u hladnu rijeku baca svećenik, a stotine golih muškaraca, već po tradiciji, skaču za njim te onog koji prvi dopliva do njega cijelu godinu treba pratiti sreća i uspjeh. Začudno, pored satnije polugolih muškaraca, diverzivno, do križa prva dopliva Petrunija.



Njen skok za križem postaje prava Internet senzacija, a sve kroz što kasnije prolazi simbol je borbe protiv lokalnih muškaraca, politike i crkve koji ju optužuju za subverziju tradicije Bogojavljenskog dana.



U vremenima kad se prava žena sistemski krše, kad je unatoč informatiziranosti i razvoju društva spolna nejednakost i dalje društvena tema broj jedan, kad je izražena nejednakost žena i muškaraca kako na pozicijama moći, tako i na najnižim društvenim ljestvicama, kad plaće žena i muškaraca nisu izjednačene, kad su žene, pored spolne diskriminacije, izložene i ageismu te ih se tako dodatno marginalizira te u vremena kad se pitanje abortusa koristi u dnevno političke svrhe i služi za raspirivanje najnižih strasti, potrebno je pogledati film koji može unijeti dozu optimizma te osnažiti sve žene. Film koji prikazuje društvo puno stereotipa te društvo kojem je dovoljan mali poticaj da pokaže rezultate propalog socijalno pravnog sustava i njegove dalekosežne posljedice, koje se iz s ulice prelijevaju na institucije, i obratno, a prati ih put od verbalnog sve do fizičkog nasilja, pritom ne birajući sredstva.



Film "Bog postoji, njeno ime je Petrunija" u distribuciji Pari Pikula igra diljem Hrvatske. U narednim danima moći ćete ga pogledati u nezavisnim kinima Zagreba, Velike Gorice, Križevaca, Koprivnice, Splita, Samobora.



Zagreb - Kino Metropolis 30.09.2020

Zagreb - Kino Kinoteka 29.09.2020.

Križevci - Kino Kalnik 4.10.2020.

Split - Kinoteka Zlatna vrata 7.10. i 10.10.2020.

Velika Gorica - Kino POU Velika Gorica 9.10., 11.10. i 13.10.2020.

Samobor - Kino Samobor 11.10 i 12.10.2020.

Koprivnica - Kino Velebit 12.10., 13.10 i 14.10.2020.