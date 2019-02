Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox, koji će se održati od 24. veljače do 3. ožujka u kinu Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu, na velika platna donosi i nekoliko zanimljivih sportskih priča.

"Free Solo", aktualni dobitnik nagrade BAFTA i kandidat za nagradu Oscar za najbolji dugometražni dokumentarni film stiže i na ovogodišnji ZagrebDox. Radi se o novom filmu National Geographica (red. Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin) o penjaču Alexu Honnoldu i njegovoj misiji da bez užeta i zaštitne opreme prvi osvoji 900 metara visoku okomitu stijenu El Capitan u Nacionalnom parku Yosemite, što je jedan od najvećih podviga u povijesti penjanja. Uz veličanstvene kadrove prirode i strme stijene, taj neustrašivi penjač otkriva zašto se bavi slobodnim penjanjem i kako postiže potpunu koncentraciju na visinama gdje i najmanja pogreška može imati smrtonosne posljedice. Prije nominacija za nagradu Oscar i BAFTA-u "Free Solo" osvojio je nagradu publike na 43. Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.

Redatelj Julien Faraut koristio se kolekcijom 16-mm filmova iz francuskog Nacionalnog instituta za sport za svoj film U carstvu savršenstva (In the Realm of Perfection), studiju pokreta i tijela, tenisa i filma na analognoj tehnologiji. Film donosi zanimljiv postupak vizualne analize finala French Opena 1984. godine između Johna McEnroea i Ivana Lendla. McEnroe je u to vrijeme najbolje rangirani tenisač na svijetu, a u meču se ne suočava samo s protivnikom nego i sa svojim čuvenim ispadima gnjeva, koje istovremeno pokušava prikriti.

Još jednu alpinističku priču u regionalnoj konkurenciji 15. ZagrebDoxa donosi redatelj Mladen Kovačević. Njegov film 4 godine u 10 minuta intimni je prikaz jednog nesvakidašnjeg putovanja i avanture prvog srpskog alpinista koji se popeo na Mount Everest. Zanimljivo je da je film načinjen od slučajno pronađenog amaterskog videomaterijala i tekstova iz dnevnika protagonista koji su otkriveni nakon 17 godina.

Boks je tema rumunjskog dokumentarca Alexandra Mavrodineana Boksač zvan Marelica (Caisă). To je priča o upornosti, otpornosti i opstanku u surovom okruženju unutar i izvan sportske dvorane. U zapuštenoj dvorani za vježbanje u Bukureštu boksački veteran trenira nove generacije boksača, uglavnom djecu iz siromašnih obitelji, a među njima se ističe talentirani trinaestogodišnjak Caisă (marelica).