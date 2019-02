Predstava "Eva Braun" kazališna je poslastica zagrebačkog Studija EXIT.

Studio EXIT najavljuje svoju predstavu "Eva Braun", a Evu će utjeloviti glumica Daria Lorenci Flatz. Predstava će biti prikazana 9. veljače s početkom u 19 sati.

Eva Braun poznata je kao žena koja je posljednjih 16 godina svog života provela uz Adolfa Hitlera. Do same njezine smrti, koja je još uvijek ostala zagonetna i oko koje su se ispleli razni mitovi, bila je u Hitlerovoj sjeni. Priča je to o maloj njemačkoj provincijalki koja je maštala o Hollywoodu i melodramatskim filmovima, živjela u sportskom duhu i uvijek bila apolitična. "Ona je samo željela malo sreće!"

Ova predstava postavljena je kao demistifikacija jednog mita koji još i dandanas golica razne izdavače i žutu štampu.

Stefan Kolditz rođen je 1956. u Istočnom Berlinu. Završio je studij teatrologije na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu, na kojem danas radi kao slobodni docent na odjelu za scenarije. Uglavnom radi kao scenarist i voditelj snimanja na njemačkoj televiziji, a radi i za film. Dobitnik je glavne nagrade na filmskom festivali u Münchenu (1994.), a nominiran je i za saveznu filmsku nagradu za film Burning Life (1995.). Njegovi su kazališni komadi "San zimske noći" (1993.), "Kava - život i smrt" (1995.) i "Eva Braun - Hitlerova ljubavnica" (1996.), koja je praizvedena u Berliner Ensemble 1998. s Corinnom Harfauch u naslovnoj ulozi. Trenutno živi i radi u Berlinu.

Dariji Lorenci dodijeljena je nagrada Zlatni lav za najbolju žensku ulogu na 2. Međunarodnom festivalu Komornog teatra Zlatni lav u Umagu te nagrada za najbolju žensku ulogu na Festivalu glumca u Vinkovcima.