Nakon drugog dijela filma "Južni vetar: Ubrzanje" uskoro stiže i druga sezona istoimene serije, a ekipi će se pridružiti i neke svjetske glumačke zvijezde.

Ekipi franšize "Južni vetar" u drugoj sezoni serije će se pridružiti i neke slavne holivudske face, što je potvrdio i sam redatelj Miloš Avramović.

On je za portal Informer izjavio kako ćemo u drugom dijelu serije gledati jednu od najljepših glumica svijeta Monicu Belluci te njezine kolege Williama Baldwina i Michaela Madsena.

"Izuzetno mi je drago što će William Baldwin i Michael Madsen biti dio serije "Južni vetar". Ovo je prvi put poslije mnogo godina da tako velike i priznate holivudske zvijezde sudjeluju u nekom srpskom projektu. Suradnja s njima je prvi korak k tome da u budućnosti bude sasvim normalno da se u našim serijama i filmovima pojavljuju svjetske zvijezde", izjavio je Avramović za Informer.

Redatelj je dodao da su glumci već potpisali ugovore, dok su pregovori s Monicom još u tijeku: "S Monicom uveliko pregovaramo i bilo bi super da i ona bude dio tima. Ima mnogo faktora koji će se morati uskladiti, poput termina našeg snimanja i njenih obaveza. Planirano se da ona nekoliko dana snima u Italiji i nekoliko u Srbiji".

Otkrio je i da će William i Michael u seriji glumiti američke agente.

No to nije sve jer je glavni glumac filma Miloš Biković, za isti medij potvrdio da će ekipa dobiti i pojačanje iz Rusije, u kojoj je i on sam velika zvijezda.

"U drugoj sezoni serije pojavit će se i ruske zvijezde. Uskoro ćemo otkriti i koji će sve glumci učestvovati u ovom projektu i učiniti ga još kvalitetnijim, boljim i većim", izjavio je Miloš.

Rozga u društvu frajera s kojim je često viđamo ne skida osmijeh s lica, a čak su se i modno uskladili +26

Majka ju je natjerala da s 10 godina pozira za Playboy, a samo pet godina kasnije snimila je prve golišave scene i sablaznila javnost! +23