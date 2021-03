Milo Ventimiglia otkrio je neke nepoznate detalje o seriji "Gilmore Girls" i dao odgovor na pitanje je li njegov lik Jess Mariano otac djeteta Rory Gilmore.

Obožavatelji serije "Gilmore Girls" uživali su u video-intervjuu glumca Mila Ventimiglia za Us Weekly koji je bio utjelovio buntovnog Jessa Mariana, a koji je tom prilikom komentirao i veliki misterij kojim se završila posljednja sezona.

Zaljubljenicima u ovu američku hit-seriju poznato je da je posljednja sezone serije završila scenom u kojoj Rory Gilmore otkriva majci da je trudna, ali ostaje velika nepoznanica tko je otac njezina djeteta i to je pitanje na koje njezini obožavatelji ne mogu dočekati odgovor.

Glumac Matt Czuchry, koji je u seriji utjelovio lik Logana Huntzbergera, nedavno je za Us Weekly ekskluzivno otkrio da ona zna tko je otac Roryna djeteta i time pojačao glasine i pretpostavke da bi to upravo mogao biti Logan. No 43-godišnji Milo, koji je također u seriji glumio jednog od Rorynih partnera, kaže da on nema pojma o kome se radi.

"To je zapravo nevjerojano, nikada mi to nisu rekli. Međutim, ja nisam ni pitao. Imam jako, jako blizak odnos s tvorcima serije Amy i Danom i znam da bi mi rekli kada bi ih pitao", izjavio je Milo.

No Matt tvrdi da su mu producenti sve otkrili i rekli da može to podijeliti s kim god želi, ali to ne želi učiniti.

"Nikada to nisam rekao nikome jer je to nešto što oni trebaju otkriti. U konačnici ovo je serije Amy i Dana i serija Lauren i Alexis, nije moja. Zato mislim da nisam prava osoba koja bi to trebala reći. Postoji mogućnost da se i predomisle pa bi netko drugi mogao ispasti otac. To su razlozi zašto nikada nisam rekao ono što sam saznao na snimanju", izjavio je Matt.

Milo se tijekom intervjua našalio pa dodao da će nazvati Matta pa da nešto pokuša saznati.

"Možda ću nazvati Mattieja i pitati ga - Hej čovječe, pa čiji je dijete? Jer, Jessovo nije! To je jedino što ja znam, znam da je Jess nije otac", zaključio je na kraju Milo i ostavio obožavatelje i dalje u velikoj neizvjesnosti.