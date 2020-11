Mille Bobby Brown gledat ćemo u novom filmu "Damsel" u kojem će glumiti princezu Elodie.

Za mladu i izuzetno talentiranu britansku glumicu Millie Bobby Brown nema odmora pa ćemo ju nakon što nas je oborila s nogu u Netflixovu filmu "Enola Holmes", uskoro gledati u novom filmskom uratku koji će ujedno i ona sama producirati.

Deadline prenosi kako će 16-godišnja Millie raditi na filmu "Damsel" u kojoj će utjeloviti ulogu princeze Elodie koja je uvjerena da će se udati za lijepog princa, no vrlo će uskoro saznati kako će umjesto toga biti žrtvovana zmaju.

Film će režirati Juan Carlos Fresnadillo koji je 1996. godine bio nominiran za Oscara u kategoriji najbolji kratki igrani film, a prema scenariju Dana Mazeaua.

Datum premijere zasad još nije otkriven.

Millieina posljednja uloga bila je već spomenota Enola u istoimenom filmu u kojem je glumila uz bok Henryja Cavilla i Helene Bonham Carter. Film je postigao ogroman uspjeh i time je nastavljen uspješan niz njezinih projekata koji je započeo u hit-seriji "Stranger Things".

Millie ćemo uskoro gledati u filmu "Godzilla vs. King" gdje će ponoviti svoju ulogu iz filma "Godzilla: King of the Monsters" iz 2019. godine.