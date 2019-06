Glumačka postava najpoznatije svjetske Shakespearove tragedije "Romeo i Julija" stigla je u Dubrovnik i uzbudljivim premijernim prikazom intrigantnih scena iz ove nesretne ljubavne priče najavila šesto izdanje Midsummer Scene festivala

U impresivnoj dubrovačkoj palači Sponza predstavljeni su i brojni noviteti te nikad bogatiji kulturni sadržaj ovogodišnjeg Festivala koji nas od 21. lipnja do 7. srpnja očekuje na nekoliko prepoznatljivih dubrovačkih lokacija.

“Midsummer Scene festival u Dubrovniku se nametnuo kao važan kulturni događaj u ovom dijelu sezone. Zadovoljstvo mi je što u sklopu Festivala imamo čitav niz događaja, koncerata i predstava. Program je iz godine u godinu bogatiji, a Midsummer Scene festival postao je vrhunski projekt u svakom smislu”, istaknula je Romana Vlašić, direktorica TZ Dubrovnik dok je pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika Ana Hije poručila: “Grad Dubrovnik od samog početka podržava ovaj Festival koji u našem Gradu obogaćuje kulturnu ponudu, kako za domaće tako i za inozemne goste”

"Romeo i Julija", premijernu izvedbu na jedinom hrvatskom festivalu na engleskom jeziku imat će 22. lipnja u 21.30 sat u prekrasnom okruženju povijesne tvrđave Lovrjenac. Predstave će se izvoditi svaku večer osim 27. lipnja sve do 5. srpnja. Pod redateljskom palicom britanskog redatelja Seana Aite, vrhunski cast predvođen Georgiom Christodoulou i Clementom Charlesom, u ljubavnoj priči obavijenoj mržnjom prastarih obiteljskih zavadi vratit će nas u prošli vijek i dočarati do sad nedoživljene trenutke uzbuđenja i emocija.

“Tvrđava Lovrjenac definitivno je jedna od najljepših kazališnih kulisa koje sam do sada imao prilike posjetiti. Proteklih dana tijekom naših proba mjesec je svaku večer obasjavao tvrđavu i gradske zidine, a u tekstu Romea i Julije, vrlo često spominje se upravo mjesečina. Zaista smo sretni što u predstavi možemo koristiti ove prirodne ljepote. Cijela glumačka postava oduševljena je gradom koji ima bogatu povijesno – kulturnu baštinu. Čast nam je i ostvarenje sna dovesti u ovako divan grad jednu od najromantičnjih predstava na svijetu”, istaknuo je redatelj Sean Aita.

Uz predstavu Romeo i Julija, na predstavljanju festivala organizatori su s veseljem najavili nikad uzbudljiviji i bogatiji kulturni sadržaj ovogodišnjeg izdanja.

Svečanim nastupom u petak, 21. lipnja u 21 sat, Dubrovački simfonijski orkestar otvara Midsummer Scene besplatnim koncertom ispred crkve Sv. Vlaha. U četvrtak, 27. lipnja u 21.30 sat Festival će po prvi puta na Lovrjencu ugostiti hrvatsku predstavu "Ja koja imam nevinije ruke", monodramu o životu Vesne Parun, u režiji Ivana Lea Lema i izvedbi Vesne Tominac Matačić.

Pred sam kraj Festivala, u subotu 6. srpnja u 21.30 sati u Kneževom dvoru održat će se "Cabaret Songs for Lovers (and Other Idiots)" u izvođenju Sarah-Louise Young i pijanista Michael Roulstona.

Ovogodišnji Festival završit će u nedjelju, 7. srpnja u 21.30 sati koprodukcijom između Midsummer Scene-a i dugogodišnjeg partnera festivala Doma Marina Držića te kazališta Marina Držića s predstavom "Uncle Maroye Ree-examined" u režiji Paola Tišljarića.

“Svake godine pokušavamo rasti, biti što bolji i kvalitetniji. Ove godine Festival traje punih šesnaest dana. I dalje imamo divne suradnje s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom s kojim priređujemo zajednički koncert. Tu je i cabaret scena te suradnja s Domom i kazalištem Marina Držića. Radimo zajedničku koprodukciju priče bazirane na Dundu Maroju, a upravo ta predstava naziva Uncle Maroye Re-Examined pozvana je na Shakespeareov festival u poljski Gdansk početkom kolovoza što je veliki ponos i highlight ove festivalske sezone", zaključila je izvršna producentica festivala, Darija Mikulandra Žanetić.

Midsummer Scene je projekt TZ grada Dubrovnika i Grada Dubrovnika, a u produkciji Brilliant Events, Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions, London.