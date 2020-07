Matt Bomer američki je glumac, glazbenik i producent koji je 2000. godine debitirao na malim ekranima u seriji "Sva moja djeca".

Zvijezda treće sezone Netflixove serije "The Sinner" je glumac Matt Bomer, koji se pridružio Billu Pullmanu u novim avanturama detektiva Harryja Ambrosea. Bomer u seriji glumi Jamieja Burnsa, a obožavatelji ove popularne serije odmah su se zaljubili u njega.

S publicistom Simonom Hallsom vjenčao se 2011. godine, no tri su godine to držali u tajnosti. Svečanost su održali pred uskim krugom obitelji i prijatelja u New Yorku, a tek godinu kasnije Bomer je otvoreno u medijima rekao da je homoseksualac.

"Nije me briga što će drugi govoriti. Sretan sam i zadovoljan sam svojim privatnim životom", rekao je glumac jednom prilikom. "Imam sreće što sam rođen u vremenima u kojima živimo. Što god da se dalje bude događalo nema veze više samnom, već s društvom u slučaju da odbije ono što ja zaista jesam", rekao je komentirajući svoju seksualnost.

Njegov partner dobio je troje djece zahvaljujući surogat majkama, a par ih zajedno odgaja. Jako malo je poznato o njihovom braku, obzirom da par vješto skriva svoj privatni život. Medijskim poslom se bavi i Bomerov suprug, koji je vlasnik agencije koja je dosad radila s velikim zvijezdama poput Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow i Russela Crowea.