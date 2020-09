Marvel Studios je od 2013. imao strategiju od dva filma u godini, no 2020. se sve promijenilo zbog pandemije koronavirusa.

Produkcijska kuća Marvel Studios, koja je poznata po hit-filmovima o superjunacima, odlučila je da se ove godine nijedan njihov uradak neće naći u kinima, piše CinemaBlend.

Mnogi su se nadali da će do kraja 2020. izaći film "Black Widow" redateljice Cate Shortland u kojem glavnu ulogu igra Scarlett Johansson. Naime, prvo je trebao doživjeti svoju premijeru u svibnju, no zbog koronavirusa je odgođena i očekivalo se da će to dogoditi u studenom. Sada su iz produkcijske kuće objavili da će blockbuster biti u kinima tek u svibnju 2021.

Taj potez je rastužio obožavatelje koji su se radovali novom dijelu poznate franšize, a i iznenadilo ih je jer se Marvel Studios držao strategije da pušta dva filmska hita godišnje. To su radili od 2013., pa je sada publici teško se priviknuti na ovu vijest.

Filmski kritičari tvrde da je ovo s jedne strane dobra stvar jer će redateljica imati više vremena za kreativnost. Usto dodaju kako to neće štetiti Marvel Studios čiji obožavatelji uvijek žude za novim filmom nego će još pojačati želju publike da pohrle u kina.

Naravno, ovaj potez produkcijske kuće nije bio namjeran nego su jednostavno bili prisiljeni na odgodu zbog pandemije koronavirusa koja je uzrokovala prestanke i odgode snimanja.