Njezin hit iz 1994. godine ""All I Want for Christmas Is You" popularan je i danas, a Mariah Carrey sada je snimila novu božićnu pjesmu naziva "Oh Santa".

Glazbena diva Mariah Carey (50) najpoznatija je po hitu "All I Want for Christmas Is You" iz 1994. godine, a sada je snimila novu božićnu pjesmu.

"Oh Santa" naziv je singla u kojem je udružila snage s pjevačicama Arianom Grande i Jennifer Hudson.

Pjesma je objavljena u sklopu specijala koji se prikazuje na Apple Tv-u "Mariah Carey’s Magic Christmas Special", a radi se o spektaklu koji donosi spoj pjesme, plesa i animacije uz veliku dozu blagdanskoga duha.

Hoće li se i ova božićna pjesma Mariah Carey pjevati nakon 26 godina, pokazat će vrijeme, a s obzirom na to da je pjesma "All I Want for Christmas Is You" tek 2019. godine dospjela na vrh Billboardove Hot 100 ljestvice, pjevačica već zna da se čekanje isplati.

"Gledala sam u božićno drvce i osjećala sam mir. Bio je to nevjerojatan trenutak za mene. Među svim mladim glazbenicima snaga moje pjesme se uspjela probiti. Godinama je ta pjesma na vrhu mnogih ljestvica, ali nisam bila usredotočena na to, ali moja janjad, moji obožavatelji, najbolji ljudi na svijetu su mi to omogućili", komenitriala je Mariah uspjeh svoje pjesme u YouTube emisiji "No Filter With Naomi" s Naomi Campbell.