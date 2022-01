Glavna glumica Alana Haim je za svoju ulogu u filmu nedavno zaradila nominaciju za prestižnu nagradu Golden Globe.

Licorice Pizza je nedavno nominiran za prestižnu Golden Globe nagradu u četiri kategorije: najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije, najbolji scenarij, najbolja glumica (Alana Haim) i najbolji glumac (Cooper Hoffman).



Dolina San Fernando u Kaliforniji, sedamdesete i slatke boli prve ljubavi kontekst su priče u Licorice Pizza, devetom filmu Paula Thomasa Andersona, proslavljenog redatelja filma Kralj pornića (Boogie Nights, 1997).



Anderson je odrastao u dolini San Fernando i ljubav prema tom mjestu je često dokumentirao u svojim filmovima. “Dojma sam kako postoji uvriježeno mišljenje da se filmovi snimaju u Hollywoodu, znate. Hollywood, Hollywood... ali zapravo ne, snimani su u Dolini (San Fernando).” Izjavio je na nedavnoj konferenciji.



Ovo je priča o Alani Kane i Garyju Valentineu koji zajedno odrastaju u dolini San Fernando u Kaliforniji i zaljubljuju se jedno u drugo. Radnja je smještena u sedamdesetima i predstavlja petu za redom Andersonovu dramu, prvu nakon Fantomske niti (Phantom Thread, 2017.).



Licorice Pizza je redateljeva ljubavna priča iz djetinjstva, a inspiracija za film bili su mu klasici iz žanra filmova o sazrijevanju, poput Američki grafit (American Graffiti,1973.) i Zlatno doba u Ridgemontu (Fast Times at Ridgemont High,1982.).



„Nakon što sam mjesecima lupao glavom u zid pokušavajući smisliti naslov, zaključio sam da me ove dvije riječi najviše podsjećaju na djetinjstvo. Tada je postojao lanac prodavaonica ploča u južnoj Kaliforniji koji se zvao Licorice Pizza i činilo mi se da taj naziv utjelovljuje ozračje koje se osjeća u filmu. Ako pak nemate referencu na prodavaonicu ploča, to su dvije sjajne riječi koje dobro idu zajedno i odražavaju raspoloženje.” - ispričao je Anderson za Variety.

Uloga Alane Kane pisana je za glazbenicu Alanu Haim, a kako je Andersonu trebao entuzijastičan i karizmatičan mladić za ulogu Garyja Valentinea, sjetio se sina svog bliskog prijatelja. Riječ je o Cooperu Hoffmanu, sinu pokojnog Philipa Seymoura Hoffmana koji je glumio u čak pet Andersonovih filmova. Mladom Cooperu je ovo prva filmska uloga.



Glavna glumica Alana Haim je za svoju ulogu u filmu nedavno zaradila nominaciju za prestižnu nagradu Golden Globe.



Kao pomoć za pripremu, Anderson je mladim i neiskusnim glumcima dao pregršt filmova, i serija iz sedamdesetih godina, kao i glazbene playliste koje bi slušali ujutro prije snimanja. Cooper je dobio i snimku emisije tada popularne radio stanice KPPC, koju je danonoćno slušao.

Zanimljiv odabir mladih i neiskusnih glavnih glumaca popraćen je postavom poznatih veterana poput Bradleyja Coopera, Seana Penna, Bena Stillera, Maye Rudolf i Toma Waitsa.

U kinima od 13.1.2022.



GLUMCI: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie

REŽIJA: Paul Thomas Anderson

SCENARIJ: Paul Thomas Anderson

PRODUCENTI: Sara Murphy, Paul Thomas Anderson, Adam Somner

IZVRŠNI PRODUCENTI: Joanne Sellar, Daniel Lupi, Susan McNamara, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth

ŽANR: komedija/drama

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.