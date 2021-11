Snima se film o tragediji u Jonestownu, gdje je u studenom 1978. godine vođa kulta Peoples Temple, Jim Jones, poveo u smrt više od 900 ljudi, a glavna uloga trebala bi pripasti Leonardu DiCapriju.

Oskarovac i miljenik ženske publike, Leonardo DiCaprio (47), u završnim je pregovorima za film o nezapamćenoj tragediji u Jonestownu, od koje se ledi krv u žilama i nakon 43 godine.

Kako piše Deadline, DiCaprio bi u filmu trebao utjeloviti zloglasnog vođu kulta Peoples Temple, Jima Jonesa, koji je 18. studenog 1978. godine orkestrirao masovno samoubojstvo više od 900 ljudi. Svoje sljedbenike tada je natjerao da popiju piće otrovano cijanidom, a čak trećina stradalih bila su djeca.

Jones je religijsku organizaciju Peoples Temple osnovao 1955. godine u američkom Indianapolisu i ispočetka ju je promovirao kao kršćanski i socijalistički pokret, no s vremenom se pretvorila u kult štovanja njegove ličnosti. Komunu Jonestown osnovao je u Gvajani kao socijalističku utopiju, a sebe je proglasio božanstvom te je vješto manipulirao svojim sljedbenicima, koji su slijepo slijedili njegove ekscentrične ideje. Prije masakra Jones je svojim ljudima naredio da ubiju petero istražitelja iz SAD-a koji su poslani u Južnu Ameriku kako bi provjerili što se točno događa u Jonestownu.

DiCaprio još nije potvrdio da će utjeloviti zloglasnog Jonesa, ali obožavatelji će ga zato uskoro moći gledati u romantičnoj komediji "Don't Look Up" te drami "Killers of the Flower Moon".

Sina Doris Dragović rijetko imamo priliku vidjeti, u maminom spotu bio je još kao dječak, a evo kako izgleda danas! +24

Kad mama zasjeni kćer: Poznati supermodel i dalje mami uzdahe gdje god se pojavi, a ima i dostojnu nasljednicu! +26