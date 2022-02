Kristen Bell zvijezda je nove serije "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window", o kojoj ovih dana svi pričaju.

Gledatelji nove serije "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" ostali su zatečeni vrlo slikovitom scenom seksa u kojoj se glumci Kristen Bell i Benjamin Levy Aguilar pojavljuju u golim izdanjima.

Mnogi od onih koji su gledali seriju ostali su šokirani trenutkom u kojem Kristen i Benjamin izmjenjuju strasti na stepenicama, prozorskoj dasci i kuhinjskom otoku, dok je bilo i onih koji su ostali oduševljeni viđenim.

"Gledala sam to sa svojom djecom! Nisam to očekivala, a brzo premotavanje nije mi uspjelo. Ipak, zabavna je serija", "Djevojko, ova scena je bila živa vatra! Jako mi se sviđa serija, hvala, Kristen, ti i glumci ste odradili izvrstan posao", "Urnebesno! Gledala sam sinoć i moja djeca su bila u sobi", "Ovo je najzabavnija stvar koju sam vidio tijekom posljednjih nekoliko tjedana", zaključili su gledatelji.

"The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" američka je triler-komedija koju su kreirali Rachel Ramras, Hugh Davidson i Larry Dorf.

Osmišljena je kao parodija na misteriozne psihološke trilere, a osim Kristen i Benjamina, u njoj glume i Michael Ealy, Tom Riley, Mary Holland, Cameron Britton i Samsara Yett. Njezino je prikazivanje krenulo 28. siječnja i dobila je mješovite kritike kritičara, ali Kristenina izvedba je dobila same pohvale.

