Komediju "Opet ti" ne propustite u večernjom programu Nove TV s početkom u 23.55 sati!

Urnebesna i provjerena ekipa među kojom su legendarna Betty White, Kristen Bell, Jamie Lee Curtis i Sigourney Weaver dovoljno je dobar razlog da večer provedete uz program Nove TV i komediju "Opet ti".

Romantična je to priča koja će vas nasmijati do suza, a čija se radnja vrti oko Marnie koja se iz neugledne tinejdžerice pretvara u uspješnu poslovnu ženu. Sve će zakomplicirati na vjenčanju njezina brata Willa, i to kada shvati da će joj šogorica postati žena koje se nekada užasavala.

A glavne glumice ove komedije nekada su nas sve užasavale svojim ulogama u strašnim hororima. Tako smo Jamie Lee Curtis gledali u "Noći vještica" iz 1978. godine, Sigourney Weaver u franšizio vanzemaljcima "Alien", a Kristen Bell u "Vrisku 4" 2011. godine.