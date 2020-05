Knjiga ima sjajnu priču i ako volite ljubavne romane, do kraja je nećete ispustiti iz ruku. Upravo glavna junakinja knjige oduševit će vas.

Francescu Rossi odgajali su strogo i tradicionalno. Cijeli je svoj život živjela u zlatnom kavezu. Jedino u što je bila sigurna jest da će se udati za Angela Bandinija, nasljednika jedne od najmoćnijih obitelji čikaškog Sindikata podzemlja. Ona i Angelo poznaju se cio život i vole se već dugo...

No prvi joj je poljubac ukrao maskirani vrag ispod crnoga čikaškog neba, senator Wolfe Keaton. On je nemilosrdan, snažan, ambiciozan i šarmantan kad mu to odgovara. A nadasve je poznat kao nepopravljivi ženskar.

Francesci se srušio svijet kada se je bila primorana zaručiti se za Wolfea umjesto za Angela, jer je Wolfe ucijenio Francescina oca njegovim grijesima kako bi ga prisilio da mu ona postane supruga. Francesca ostaje zaglavljena između budućnosti koju je zamislila i sadašnjosti koja joj je nepodnošljiva. Njezino se srca raspuknulo na dva dijela i krvarilo za dvojicu suparnika koji su se za njega borili do gorkoga kraja.

Za razliku od već dobro poznatih glavnih likova u sličnim knjigama, Francesca odskače po mnogočemu. Sofisticirana i mirna djevojka ima karakteristike na koje rijetko naletimo u ovakvim romanima, a upravo to je detalj koji će vas najviše privući u ovom romanu.

Priča je upravo ovakva kakvu ne očekujete, no zbog toga ćete je zavoljeti još više. S brojnim potezima likova čitatelji se i sami mogu poistovjetiti, a ljubavna priča koja je u centru svega pravo je osvježenje ove literature.