U knjizi o svom glazbenom putu govore Josipa Lisac, Tereza Kesovija, Radojka Šverko, Gabi Novak, Jasna Zlokić, Zdenka Kovačiček, Doris Dragović, Severina, Vjekoslava Huljić, Nina Badrić i brojne druge poznate pjevačice.

Krajem listopada proslavljen je četvrti Nacionalni dan albuma u Hrvatskoj u čast 73. rođendana albuma kao glazbenog formata koji je nadišao sve trendove kroz desetljeća postojanja i ostao jedan od glavnih alata razvoja glazbene umjetnosti općenito.

Povodom tog dana Hrvatska diskografska udruga u suradnji s diskografskim kućama, autorima i izvođačima provodi niz aktivnosti, a jedna od njih, sad već tradicionalna, je izdavanje knjige koja slavi glazbu. Ove godine Nacionalni dan albuma posvećen je ženama koje su kroz godine doprinijele razvoju i promociji glazbe u Hrvatskoj te svojim opusom obogatili domaću diskografiju. Knjiga ''73 priče o albumima – žene u glazbi, stihu i interpretaciji'' donosi 36 zanimljivih intervjua sa ženama koje su na razne načine obilježile hrvatsku glazbenu scenu, a autor knjige je Zlatko Turkalj Turki. Između ostalog, čitatelji će u knjizi moći pročitati što o svom glazbenom putu kažu Josipa Lisac, Tereza Kesovija, Radojka Šverko, Gabi Novak, Jasna Zlokić, Doris Dragović, Severina, Vjekoslava Huljić, Nina Badrić i brojne druge dame.

''Najveća vrijednost knjige je u tome što su iznesene neke do sada nepoznate pojedinosti iz svijeta diskografije, razmišljanja i stajališta uspješnih žena i glazbenica. Vjerujem kako će svaki od intervjua u knjizi biti zanimljivo štivo dobrim poznavateljima glazbe, ali i polazište u istraživanju onima koji se do sada nisu susreli s radom predstavljenih autorica, kantautorica i pjevačica. Ono što je zajedničko većini dama u radijskom serijalu i knjizi je kako su do današnjeg statusa i uspjeha došle dugotrajnim i marljivim radom. Svaka od njih je posebna i svoja, one su naši glazbeni dragulji i čine ljepšim naš glazbeni svijet'' ističe Turki.

Knjiga, koju prati i digitalno izdanje s playlistama koje se nalaze na profilima Hrvatske diskografske udruge na servisima Apple Music, Deezer i Spotify, u organizaciji Hrvatske diskografske unije bit će predstavljena 11. studenoga u Zagrebu u sklopu ovogodišnjeg Interlibera, a na promociji će osim autora knjige sudjelovati i glazbena diva Tereza Kesovija koja je ujedno uz Alku Vuicu i Niku Turković bila i ambasadorica Nacionalnog dana albuma. O knjizi, kao i utjecaju žena na glazbu, na predstavljanju će govoriti Betty Jurković, nekadašnja ikona zabavne glazbe te glazbenica Mia Dimšić.

Knjiga „73 priče o albumima – žene u glazbi, stihu i interpretaciji“ četvrta je u nizu knjiga koje se izdaju od 2018. godine otkad se u Hrvatskoj obilježava Nacionalni dan albuma. Prve tri knjige nose nazive: „70 priča o albumima“, „71 priča o albumima povodom 71 godine od prvog izdanja“ te „72 priče o albumima povodom 72 godine od prvog izdanja“, a mogu se kupiti u glazbenim prodavaonicama i bolje opremljenim knjižarama.