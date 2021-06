Kate Winslet i Guy Pearce u seriji Mare of Easttown - 3

Kate Winslet snimila je škakljive scene u seriji "Mare of Easttown" i pritom je inzistirala da se prizori njezinog tijela ne uređuju.

Kate Winslet (45) proslavila se još 1997. ulogom Rose u kultnom filmu "Titanic", a poznata je po tome da nema problema sa snimanjem intimnih scena.

Glumica se ne trudi dotjeravati svoje tijelo do savršenstva zbog toga, ne srami se svojih mana i inzistira da se prikaže onakvom kakva je. Kate je to pokazala i posljednjim potezom radi škakljivih scena u seriji "Mare of Easttown" koje je snimila s kolegom Guyem Pearceom (53).

Naime, Winslet je zabranila redatelju Craigu Zobelu da prepravi dijelove u kojima se vidi, kako je rekla, glomazni višak na njezinom trbuhu. Htjela je da se pokažu stvarne i normalne mane njezinog lika Mare koje su u skladu s njezinim godinama.

"Mislim da su nas izgladnjeli kada je riječ o takvim prizorima. Rekla sam Craigu da se samo usudi to maknuti", ispričala je iskrena Kate za New York Times. Ne smeta joj što će njezino nimalo glamurozno izdanje iznenaditi brojne gledatelje, a ranije je glumica inzistirala da se reklami posteri za seriju "Mare of Easttown" dvaput prepravljaju.

Winslet je smetalo što su toliko uređivali plakate da su joj maknuli bore na licu i sve je izgledalo nestvarno, nimalo nalik njoj. Iako joj dosad nije teško padala golotinja likova koje je utjelovila i to je odrađivala profesionalno, najavila je da to neće još dugo biti tako.

"Nije mi više to toliko ugodno raditi. Zapravo se ne radi ni o godinama. Dođeš do nekog trenutka u karijeri kada ljudi ističu: 'Evo, opet se skida'", objasnila je Kate. Iako glumica nije jedna od onih koja će vježbati puno i pokušavati biti u savršenoj formi, zbog ove uloge je dotjerala svoju liniju jer je morala u puno scena trčati.

Inače, koliko je Winslet iskrena kada je riječ o golišavim prizorima, javnost je mogla vidjeti kada je glumila u filmu "Žena kojoj sam čitao". Naime, ona je tada progovorila o svom intimnom području i problemu s kojim se suočila tada.

"Morala sam uzgojiti dolje dlačice jer zbog godina depilacije voskom kao što sve žene znaju, one baš ne rastu kao nekada. Čak su mi napravili vlasulju jer su bili zabrinuti da mi neće narasti dovoljno dlačica", ispričala je glumica.