Nesvakidašnji roman "Ostaci sadašnjosti" autorice Karmen Weber Damjanić predstavljen je u Zagrebu.

Satkan kao neiscrpno vrelo životnih priča i ljubavi kao smisla ljudskog postojanja već pri prvom susretu zaokupio je pažnju brojnih ljubitelja književnosti i osvojio je srca brojnih poznatih dama.

Emotivne ulomke autorice Karmen Weber Damjanić predstavila je glumica Bojana Gregorić Vejzović, a u čitanju joj se pridružila književnica Lea Livaja dok je o djelu govorila književnica Larisa Mravunac. U otkrivanju ovog suvremenog romana uživale su i glumica Nela Kočiš, spisateljica i pjevačica Nives Celzijus te brojni drugi.

“U ovim izazovnim vremenima trebamo se fokusirati samo na pozitivne stvari, sve je to jedna škola koja nas promijeni i ojača. Možda to ne vidimo odmah jer smo svi nestrpljivi. No, s odmakom vremena ipak vidimo da je sve uvijek baš onako kako je trebalo biti", istaknula je Karmen Weber Damjanić te dodala: "Svi smo mi glavni glumci u našoj životnoj kazališnoj predstavi. Odgovore na pitanja; kako tu predstavu najbolje odglumiti, kako uspješno riješiti postavljene zadatke te iz toga nešto naučiti, pronaći ćemo na stranicama ove knjige.“

Autorica romana Karmen Weber Damjanić brojne ljudske priče i živote stavila je na papir upravo kao ohrabrenje i motivaciju u izazovna vremena koronavirusa. U suvremenom štivu "Ostaci sadašnjosti" opisala je iskustva triju žena u čijim se životima isprepliću brojne ljudske priče. Različiti su poput prstiju na ruci, a opet jednako toliko isti. Oni poput čipke kroje jedno ne znajući uvijek što čine i koliko djeluju jedni na druge. To sve zajedno tvori profinjeno tkanje iskustva, mudrosti i ljubavi koja je jedina, istinska potvrda ljudskog postojanja.

“Oduševio me ovaj koloplet ženskih priča zanimljivih sudbina. Roman nudi promišljanja životnih pitanja koja si često postavljamo. Ljubav,svrha,cilj i potraga za istim", istaknula je Bojana Gregorić Vejzović.

Weber Damjanić izvanredna je profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirana plivačka trenerica i plivačka sutkinja. Do sada je izdala dvije knjige koje propitkuju naše djelovanje, odnose i nude razmišljanja i rješenja.

"Ostaci sadašnjosti" izvor su inspiracije i motivacije. Jednostavnim, a ipak snažnim iskustvima ohrabruju sve one kojima u ruke dođe ovo neiscrpno vrelo životnih priča. Naizgled obične ljudske priče, zapravo su istinski pokretač da idemo naprijed boreći se za svoje želje i snove.