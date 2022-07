U tijeku su pripreme za peto izdanje sajma umjetnina ''Art Zagreb'' koji će se održati sredinom rujna ove godine.

Peto izdanje sajma umjetnina Art Zagreb održat će se od 15. do 18. rujna na Akademiji likovnih umjetnosti u Ilici 85. To je kulminacija suradnje započete 2019. godine od kada ALU na Art Zagrebu organizira izložbe studenata likovnih akademija iz Hrvatske i svijeta. Sve se odvija u sklopu Artupunkture, platforme za kulturu i umjetnost Turističke zajednice Grada Zagreba.



Međunarodni sajam suvremene likovne umjetnosti ove se godine po prvi puta odvija u samom središtu Zagreba. U zgradi koju je 1895. započeo graditi slavni arhitekt Herman Bollé ove će se godine održati sajmeni i izložbeni dio, dok će u Parku skulptura biti filmske projekcije, predavanja, paneli, radionice i glazbeni program. Poziv za sudjelovanje otvoren je do 8. kolovoza galerijama, umjetničkim organizacijama, udrugama, individualnim autorima… Sudionici će biti objavljeni 15. kolovoza.



Nova lokacija donosi i mnoge novosti. Za razliku od prijašnjih izdanja, kada se sajam održavao na štandovima u velikoj dvorani, ove će se godine umjetnine izložiti u slikarskim i kiparskim klasama. Puno svjetla, visoki stropovi i aura prostora u kojem već generacijama nastaje umjetnost daju ovogodišnjem Art Zagrebu jedinstvenu atmosferu. Od prvog izdanja Art Zagreb se etablirao kao središnje događanje hrvatskog tržišta umjetnina te predstavlja najbolje što nude galerije i umjetnici na hrvatskom tržištu — s fokusom na suvremenoj umjetnosti i živućim umjetnicima. Tijekom četiri dana Art Zagreb postaje jedinstveno mjesto susreta umjetnika, kolekcionara, galerista, povjesničara umjetnosti i svih ljubitelja umjetnosti.



Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira izložbu Fakcija i fikcija kao rezultat praktikuma za povjesničare umjetnosti. Višemjesečni dijalog povijesti umjetnosti i suvremene umjetničke produkcije, zamišljen kao prilog razvoju kritičke misli, uspostavio je suradnju mladih povjesničara umjetnosti i umjetnika.



Povodom ruske agresije na Ukrajinu, Art Zagreb u suradnji s Udruženjem ukrajinskih galerista, predstavit će ukrajinske galerije i radove umjetnika nastale od početka rata.



Za vrijeme Art Zagreba, Akademija likovnih umjetnosti organizirat će svoj program pod nazivom ALU Perspektiva 2. Tako će izložba Petolik predstaviti radove likovnih akademija iz četiri države — Hrvatske, Indije, Kine i Srbije. Likovne akademije Zagreb, Osijek i Rijeka predstavit će najbolje radove studenata i specifičnosti svojih nastavnih programa. Indijska Nacionalna umjetnička akademija (LKA Lalit Kala Akademi) iz New Delhija predstavit će se multimedijalnom izložbom studenata. Kineska akademija umjetnosti u Hangzhou predstavit će se radovima hrvatskih studenata diplomskog studija na Internacionalnom fakultetu. Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu predstavit će radove nagrađenih diplomanata generacije 2021/22.

Bit će organizirani obilasci Ljevaonice umjetnina ALU i sedam ateliera renomiranih likovnih umjetnika mlađe i starije generacije u centru Zagreba. Park skulptura dodatno će obogatiti instalacije profesora ALU, te video projekcije profesora i studenata ALU na zgradi Akademije i Slave Raškaj.

Galerija Šira održat će skupnu izložbu radova studenata ALU Zagreb u sklopu obilježavanja 25. obljetnice osnutka OKIRU (Odjela za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU).